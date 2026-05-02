Broj poginulih u izraelskim napadima na Liban od 2. marta porastao na 2.659 Broj ranjenih porastao je na 8.183.

Ministarstvo zdravstva Libana saopćilo je da je broj poginulih u napadima koje izraelska vojska od 2. marta izvodi na Liban povećan za 41 i da je dostigao 2.659.

Prema tim podacima, broj ranjenih porastao je na 8.183.

Navedeno je da je u napadima oštećeno 16 bolnica, te da su u tom periodu poginula 103 zdravstvena radnika.

Izraelska vojska je 2. marta započela intenzivne zračne napade na Liban i okupirala mnoga naselja na jugu zemlje.

Vlada Libana je u tom periodu saopćila da je broj raseljenih u zemlji premašio milion.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da je privremeno desetodnevno primirje između Libana i Izraela, koje je stupilo na snagu 17. aprila, produženo za još tri sedmice.

Uprkos primirju, Izrael nastavlja napade na jug Libana.