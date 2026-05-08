Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj Kini porastao na 37 Od 51 povrijeđene osobe, pet je i dalje u kritičnom stanju, objavila je državna agencija Xinhua

Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u ponedjeljak u provinciji Hunan u centralnoj Kini porastao je na 37, objavila je u petak državna agencija Xinhua News, javlja Anadolu.

Eksplozija se dogodila u gradu Liuyang u provinciji Hunan oko 16.43 sati po lokalnom vremenu u ponedjeljak, povrijeđena je 51 osoba, a jedna osoba se vodi kao nestala.

Pet povrijeđenih je u kritičnom stanju, ali imaju stabilne vitalne znakove.

Policija je privela osam osoba zbog sumnje na nemar.

Nakon incidenta, lokalne vlasti su rasporedile više od 1.500 pripadnika osoblja za hitne intervencije. Operacije potrage i spašavanja su uglavnom završene.

Kineske vlasti su naredile svim fabrikama vatrometa u provinciji Hunan da odmah obustave proizvodnju radi potpunog sigurnosnog remonta.

Liuyang, koji se široko smatra centrom za proizvodnju vatrometa u Kini, domaćin je više od 400 proizvodnih preduzeća.

Godišnja proizvodnja grada premašila je 50 milijardi juana (7,3 milijarde dolara ili 6,24 milijarde eura) u 2025. godini, što čini otprilike 70 posto ukupnog izvoza vatrometa iz Kine.

Zvaničnici su pokrenuli istragu o uzroku eksplozije.