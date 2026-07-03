Ministarstvo zdravstva Sirije navodi da je 21 osoba povrijeđena nakon eksplozije improvizovane eksplozivne naprave u kafiću u centru Damaska

Broj poginulih u bombaškom napadu na kafić u Damasku porastao na 10 Ministarstvo zdravstva Sirije navodi da je 21 osoba povrijeđena nakon eksplozije improvizovane eksplozivne naprave u kafiću u centru Damaska

Broj poginulih u bombaškom napadu čija je meta u četvrtak bio kafić u centru Damaska porastao je na 10, saopštilo je u petak sirijsko Ministarstvo zdravstva, prenosi Anadolu.

Još 21 osoba je povrijeđena u eksploziji, koju je uzrokovala improvizovana eksplozivna naprava podmetnuta unutar kafića u oblasti Al-Hijaz u blizini Palate pravde, javila je sirijska televizija Alikhbariah, pozivajući se na ministarstvo.

Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za ovaj napad. Vlasti su pokrenule istragu.

Napad se dogodio u trenutku kada nove sirijske vlasti nastoje pojačati sigurnost i obnoviti stabilnost nakon pada režima Bashara al-Assada u decembru 2024. godine.

Sirijske vlasti su u više navrata optuživale ostatke bivšeg režima i s njima povezane ćelije za pokušaje sijanja nestabilnosti i ometanja tranzicionog perioda u zemlji.

Zvaničnici navode da su sigurnosne snage posljednjih mjeseci osujetile nekoliko zavjera i uhapsile osumnjičene članove tih mreža.