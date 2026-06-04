Broj milionera u Njemačkoj porastao na 1,78 miliona

Broj milionera u Njemačkoj porastao je prošle godine na oko 1,78 miliona ljudi, što je up za 11,1 posto više u odnosu na 2024. godinu, a njihovo bogatstvo je navodno poraslo za 12,7 posto na nešto više od 7,1 bilion dolara (oko 6,1 bilion eura), objavili su mediji u četvrtak, prenosi Anadolu.

Njemačka je tako zadržala svoje treće mjesto u međunarodnom poređenju, objavio je dnevni list Welt, pozivajući se na izvještaj konsultantske kuće Capgemini.

U svoj „World Wealth Report“ (Izvještaj o svjetskom bogatstvu), koji se objavljuje svake godine od 1997. godine, Capgemini uključuje dionice, obveznice, alternativne investicije poput privatnog kapitala (private equity), gotovinu i nekretnine. Umjetničke kolekcije i potrošna roba kao što su automobili i nakit nisu uključeni.

SAD su ostale na vodećoj poziciji jer je broj milionera porastao za 736.000 na 8,7 miliona – što je snažniji porast nego u bilo kojoj drugoj zemlji.

Japan, koji se nalazi na drugom mjestu, također je zabilježio značajan rast sa 436.000 dodatnih milionera, kao i Kina, na četvrtom mjestu, sa 154.000.

Zajedno, četiri najveće nacije po broju milionera – SAD, Japan, Njemačka i Kina – čine gotovo dvije trećine svih milionera (65,7 posto) širom svijeta.

Prema izvještaju, bogatstvo bogatih ljudi u svijetu raslo je brže u jednoj godini nego ikada ranije – na globalnom nivou, bogatstvo je poraslo za procijenjenih 8,7 posto na rekordnih 98,3 biliona dolara (približno 84,4 biliona eura). U međuvremenu, broj ultrabogatih pojedinaca (ultra-high-net-worth individuals) s investicionom imovinom od najmanje 30 miliona dolara rastao je najbrže na globalnom nivou, po stopi od 9,4 posto.

Studija je zasnovana na brojnim anketama koje su obuhvatile 6.510 bogatih pojedinaca na 27 tržišta, 144 izvršna direktora za upravljanje bogatstvom i 1.317 menadžera za odnose s klijentima.