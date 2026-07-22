Organizacija Save the Children upozorava da je među preminulima više od 180 djece, dok zdravstvene vlasti nastavljaju borbu protiv epidemije

Broj žrtava ebole u DR Kongu i Ugandi premašio 1.000 Organizacija Save the Children upozorava da je među preminulima više od 180 djece, dok zdravstvene vlasti nastavljaju borbu protiv epidemije

Broj preminulih od epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi premašio je 1.000, saopćile su u srijedu zdravstvene vlasti.

Podaci Ministarstva zdravstva Demokratske Republike Kongo pokazuju da je od proglašenja epidemije 15. maja potvrđeno 2.473 slučaja zaraze, uključujući 999 smrtnih slučajeva.

Oko 737 pacijenata bilo je u izolaciji ili hospitalizirano do 20. jula, dok se 482 osobe oporavile.

Virus je zahvatio pet provincija, uključujući Haut-Uele, Ituri, Sjeverni Kivu, Južni Kivu i Tshopo.

U međuvremenu, Uganda je zabilježila 20 potvrđenih slučajeva, uključujući dvije smrti, čime je ukupan broj preminulih u dvije zemlje dostigao 1.001.

Epidemija je posebno teško pogodila djecu, saopćila je organizacija Save the Children.

Prema podacima vlade koje je u srijedu citirala ova međunarodna humanitarna organizacija, potvrđeno je da je 476 djece zaraženo virusom, dok je više od 189 djece preminulo od početka epidemije.

Organizacija je navela da je za djecu koja su već raseljena zbog sukoba u Kongu epidemija stvorila novu krizu, ostavljajući mnoge od njih u strahu, tjeskobi i beznađu.

“Djeca u Ituriju nose ogroman emocionalni teret. Mnogi su svjedočili nasilju, izgubili voljene osobe zbog epidemije ebole ili prošli kroz ponovljena raseljavanja“, rekao je Babou Rukengeza, koordinator odgovora organizacije Save the Children na epidemiju ebole u Kongu.

Generalni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) Jean Kaseya ponovio je u utorak apel afričkim liderima i međunarodnim partnerima da osiguraju najmanje 1,4 milijarde dolara za jačanje odgovora na epidemiju na kontinentu.

Obraćajući se na sjednici Skupštine Afričke unije u glavnom gradu Gane, Akri, Kaseya je rekao da je budžet za odgovor na epidemiju ebole povećan u odnosu na početnu procjenu od 518 miliona dolara zbog pogoršanja situacije.

Grupa Afričke razvojne banke ove sedmice objavila je da će osigurati grant od 13 miliona dolara za podršku odgovoru na epidemiju i jačanje preventivnih mjera u Demokratskoj Republici Kongo, Južnom Sudanu i Ugandi.