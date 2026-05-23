Brod se približio tankeru kod Jemena pa se povukao nakon raspoređivanja naoružanog tima

Tankeru za naftne derivate, koji je plovio unutar 200 nautičkih milja zapadno od jemenskog ostrva Socotra, prišao je mali čamac s pet osoba, ali se povukao nakon što je na brodu raspoređen naoružani sigurnosni tim, saopćila je britanska pomorska agencija u subotu.

"Kapetan tankera za naftne derivate prijavio je da je brodu prišao mali čamac s pet osoba, najbliža tačka približavanja bila je 100 metara", navodi se.

Naoružani sigurnosni tim broda je raspoređen i mali čamac je promijenio kurs i udaljio se od prijavljenog plovila, saopćio je Centar za pomorske trgovačke operacije Velike Britanije (UKMTO) na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Ovaj događaj uslijedio je nakon što je UKMTO u petak saopćio da je primio izvještaj o drugom incidentu koji je uključivao tanker koji se nalazio 98 nautičkih milja sjeverno od Socotre.