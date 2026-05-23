Brod se približio tankeru kod Jemena pa se povukao nakon raspoređivanja naoružanog tima

Serdar Dincel
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Tankeru za naftne derivate, koji je plovio unutar 200 nautičkih milja zapadno od jemenskog ostrva Socotra, prišao je mali čamac s pet osoba, ali se povukao nakon što je na brodu raspoređen naoružani sigurnosni tim, saopćila je britanska pomorska agencija u subotu.
"Kapetan tankera za naftne derivate prijavio je da je brodu prišao mali čamac s pet osoba, najbliža tačka približavanja bila je 100 metara", navodi se.
Naoružani sigurnosni tim broda je raspoređen i mali čamac je promijenio kurs i udaljio se od prijavljenog plovila, saopćio je Centar za pomorske trgovačke operacije Velike Britanije (UKMTO) na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Ovaj događaj uslijedio je nakon što je UKMTO u petak saopćio da je primio izvještaj o drugom incidentu koji je uključivao tanker koji se nalazio 98 nautičkih milja sjeverno od Socotre.