British Airways upozorava na više cijene karata usred krize s gorivom Zatvaranje Hormuškog moreuza povećava cijene nafte, izazivajući zabrinutost zbog nestašica i poremećaja letova

Matična kompanija British Airwaysa upozorila je da bi cijene avionskih karata mogle porasti jer kriza s gorivom povezana sa zatvaranjem Hormuškog moreuza povećava cijene nafte, javlja Anadolu.

International Airlines Group (IAG) saopćila je u petak da sukob na Bliskom istoku povećava cijene mlaznog goriva, što bi se moglo prenijeti na putnike uprkos naporima da se troškovi zaštite hedžingom goriva.

Kompanija je saopćila da "nije imuna" na širi uticaj krize, iako još nije iskusila poremećaje u snabdijevanju gorivom.

Upozorenje dolazi u trenutku kada tankeri za naftu i dalje ne mogu proći kroz Hormuški moreuz, što izaziva zabrinutost zbog potencijalnih nestašica. Vlada Velike Britanije saopćila je da pomno prati zalihe goriva.

Kao odgovor, vlasti su ublažile pravila na aerodromima u Velikoj Britaniji, omogućavajući aviokompanijama da otkažu letove bez gubitka vrijednih slotova za polijetanje i slijetanje ako dođe do nestašice goriva.

Neki prijevoznici, uključujući Jet2, rekli su da njihovo poslovanje za sada ostaje nepromijenjeno, dok su zvaničnici industrije upozorili da bi kriza mogla dovesti do otkazivanja letova i viših cijena u narednim sedmicama.