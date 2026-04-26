Pucnjava na večeri dopisnika iz Bijele kuće u Washingtonu izazvala je evakuaciju Trumpa, a britanski lideri osuđuju napad i naglašavaju jedinstvo protiv političkog nasilja

Britanski zvaničnici osudili pucnjavu na večeri u Bijeloj kući kao "uvredu demokratije" Pucnjava na večeri dopisnika iz Bijele kuće u Washingtonu izazvala je evakuaciju Trumpa, a britanski lideri osuđuju napad i naglašavaju jedinstvo protiv političkog nasilja

Britanski premijer osudio je pucnjavu na događaju visokog profila u Washingtonu kao "uvredu demokratije", nakon što je pucnjava prekinula večeru dopisnika iz Bijele kuće i prisilila predsjednika Donalda Trumpa i druge visoke zvaničnike na evakuaciju, javlja Anadolu.

Premijer Keir Starmer rekao je da je šokiran scenama i naglasio da "svaki napad na demokratske institucije ili na slobodu štampe mora biti osuđen na najsnažniji mogući način". Dodao je da je "ogromno olakšanje" što nisu povrijeđeni Trump, prva dama Melania i drugi gosti.

Napad se dogodio u subotu navečer u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala godišnja večera. Osumnjičeni kojeg su američki mediji identificirali kao 31-godišnjeg muškarca je u pritvoru, a vlasti istražuju njegove motive. Prema zvaničnicima, oficir Tajne službe je upucan, ali je zaštićen pancirom i oporavlja se.

Visoki britanski zvaničnici iz cijelog političkog spektra ponovili su osudu.

Zamjenik premijera David Lammy opisao je incident kao "strašan" i rekao da je "političko nasilje uvreda za demokratiju i mora se najsnažnije osuditi".

Ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper rekla je da je "zgrožena" napadom i pozvala na jedinstvo protiv političkog nasilja, dodajući da ono "nema mjesta u našim demokratijama".

I opozicioni zvaničnici su osudili pucnjavu. Ministar unutrašnjih poslova u sjeni Chris Philp nazvao ga je "napadom na demokratiju", dok je lider liberalnih demokrata Ed Davey rekao da je političko nasilje "pogrešno" i da se mora univerzalno osuditi.

Trump je kasnije osumnjičenog opisao kao "vrlo bolesnu osobu" i rekao da je napad bio usmjeren na američki Ustav.