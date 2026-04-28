Donji dom glasanjem 335-223 odbacio inicijativu konzervativaca za istragu tvrdnji da je Keir Starmer obmanuo parlament u vezi s provjerom Petera Mandelsona

Britanski zastupnici glasali protiv parlamentarne istrage premijera zbog imenovanja Mandelsona Donji dom glasanjem 335-223 odbacio inicijativu konzervativaca za istragu tvrdnji da je Keir Starmer obmanuo parlament u vezi s provjerom Petera Mandelsona

Nakon duge i žustre debate, britanski zastupnici su u utorak odbacili prijedlog kojim se poziva na parlamentarnu istragu protiv premijera o tome da li je obmanuo Donji dom.

Glasanjem 335-223, zastupnici su se usprotivili upućivanju Keira Starmera Odboru za privilegije, čime su efektivno okončani napori za pokretanje istrage o njegovim komentarima o provjeri Petera Mandelsona, čije su veze s osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom dovele do političke krize.

Većina laburista osigurala je poraz prijedloga konzervativaca, koji su zahtijevali da se Starmer ispita zbog izjava koje je dao o Mandelsonovom imenovanju za ambasadora u SAD-u.

Prijedlog je uslijedio nakon otprilike pet sati sukoba zastupnika oko toga da li to pitanje opravdava formalnu istragu.

Ministri u kabinetu odbacili su ovaj potez kao politički trik uoči izbora sljedeće sedmice, za lokalne zvaničnike u Engleskoj i nacionalne parlamente u Škotskoj i Walesu, tvrdeći da je motivisan više vremenom nego suštinom.

Opozicionari su, međutim, insistirali da se prijedlog odnosi na transparentnost i odgovornost u vladi.

U središtu spora su tvrdnje da je Starmer obmanuo parlament kada je rekao da je prilikom imenovanja Mandelsona poštovan potpuni pravični postupak i da nije postojao nikakav pritisak tokom procesa provjere.

Olly Robbins, bivši visoki državni službenik, rekao je prošle sedmice poslanicima da je postojao stalni pritisak, iako je rekao da to nije uticalo na njegovu odluku o davanju odobrenja.

Starmer je kasnije rekao da postoje različite vrste pritiska, dodajući da je to svakodnevni pritisak vlade.

Mandelson je imenovan za ambasadora u SAD-u u decembru 2024. godine, ali je smijenjen prošlog septembra nakon što je Downing Street saopštio da su se pojavile nove informacije o obimu njegovog odnosa s Epsteinom, koji je umro u zatvoru 2019. godine.

Dugo nazivan političkim "spin doktorom" i "Princem tame" zbog svog strateškog utjecaja, Mandelson je okončao svoju višedecenijsku karijeru ostavkama i u Laburističkoj stranci i u Domu lordova.