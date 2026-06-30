Uprava za konkurenciju i tržišta nastoji proširiti opcije plaćanja za programere aplikacija i poboljšati pristup iPhone tehnologiji

Britanski regulator za zaštitu konkurencije predlaže nova pravila za mobilne platforme Applea i Googlea Uprava za konkurenciju i tržišta nastoji proširiti opcije plaćanja za programere aplikacija i poboljšati pristup iPhone tehnologiji

Britanska Uprava za konkurenciju i tržišta (CMA) pokrenula je u utorak javnu raspravu o predloženim pravilima koja zahtijevaju od Applea i Googlea da programerima aplikacija daju veću slobodu u pogledu opcija plaćanja i pristupa funkcijama mobilnih platformi, saopštila je vlada u utorak, prenosi Anadolu.

Uprava za konkurenciju i tržišta (CMA) navela je da su predložene mjere usmjerene na povećanje konkurencije tako što će programerima omogućiti da usmjeravaju korisnike na načine plaćanja izvan Appleovih i Googleovih prodavnica aplikacija, gdje bi mogli izbjeći obavezne provizije platformi.

Apple trenutno zabranjuje takvo „usmjeravanje“ u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok Google nameće ograničenja, navodi CMA u saopštenju za javnost.

Također se provode konsultacije o principima koji zahtijevaju da sve naknade koje se naplaćuju za transakcije izvan platforme budu „pravedne i razumne“.

„Smatramo da je važno dati i programerima aplikacija i korisnicima veći izbor o tome kako komuniciraju i kako obavljaju transakcije“, rekao je Will Hayter, izvršni direktor CMA za digitalna tržišta.

Regulatorno tijelo također traži mišljenja o mjerama koje bi programerima trećih strana omogućile pristup Appleovoj NFC (Near Field Communication) tehnologiji na iPhone uređajima.

Prema CMA-u, širi pristup ovoj tehnologiji mogao bi omogućiti programerima da ponude usluge beskontaktnog plaćanja putem vlastitih iOS aplikacija i podrže buduće metode plaćanja, uključujući plaćanja s računa na račun, digitalne valute i stabilne kovanice (stablecoins).

Ova javna rasprava dolazi 18 mjeseci nakon što je na snagu stupio britanski režim konkurencije na digitalnim tržištima.

CMA je saopštila da je završila tri strateške istrage o statusu tržišta, pokrenula četvrtu o Microsoftovom ekosistemu poslovnog softvera, te da je već nametnula zahtjeve za ponašanje Googleovom poslovanju s pretragom, dok je osigurala obaveze od Applea i Googlea u vezi s njihovim mobilnim platformama.