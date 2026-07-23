Nova mjera, koja je trebala stupiti na snagu u septembru, omogućila bi određenim zatvorenicima raniji izlazak na slobodu

Britanski premijer zaustavio plan ranijeg puštanja zatvorenika i naložio hitnu reviziju Nova mjera, koja je trebala stupiti na snagu u septembru, omogućila bi određenim zatvorenicima raniji izlazak na slobodu

Britanski premijer Andy Burnham u četvrtak je privremeno obustavio plan ranijeg puštanja zatvorenika na slobodu i naložio hitnu reviziju mjere, poručivši da nijedan zatvorenik neće biti pušten prema toj politici dok se ne riješe pitanja vezana za javnu sigurnost.

Plan, koji je trebao početi da se primjenjuje u septembru, omogućio bi određenim kategorijama zatvorenika da budu pušteni na slobodu ranije nego što bi to inače bio slučaj tokom izdržavanja kazne.

"Sigurnost javnosti uvijek će biti moj najveći prioritet", izjavio je Burnham u saopćenju.

Dodao je da blisko sarađuje s novim ministrom pravde te da je naložio svom timu da obustavi promjene koje su trebale stupiti na snagu u septembru.

"Nijedan zatvorenik neće biti pušten prema ovoj politici sve dok ne provedemo hitnu reviziju i učinimo sve što je moguće kako bismo smanjili rizik za javnost", poručio je britanski premijer.

"Tamo gdje budu potrebne promjene, nećemo oklijevati da ih provedemo", dodao je.

Ova odluka uslijedila je nakon što je Burnham najavio preispitivanje politike zbog zabrinutosti u vezi s njenim mogućim posljedicama.