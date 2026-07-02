Sram nije vaš. Sram nikada nije bio vaš. Sram je naš... Svakoj osobi koja je pogođena ovim kažem da nam je iskreno i duboko žao, poručio Keir Starmer

Britanski premijer uputio izvinjenje zbog prisilnih usvajanja djece, nazvao ih mrljom u britanskoj historiji Sram nije vaš. Sram nikada nije bio vaš. Sram je naš... Svakoj osobi koja je pogođena ovim kažem da nam je iskreno i duboko žao, poručio Keir Starmer

Vlada Velike Britanije u četvrtak je uputila zvanično izvinjenje zbog historijske prakse prisilnog usvajanja djece u Engleskoj, a britanski premijer Keir Starmer priznao je odgovornost države za, kako je rekao, nepravdu koja je pogodila oko 185.000 majki, usvojene djece i članova njihovih porodica.

Uz izvinjenje je najavljen i paket podrške vrijedan četiri miliona funti (5,3 miliona dolara) za naredne tri godine, s ciljem da se pogođenim osobama omogući pristup dokumentaciji o usvajanju, ponovno povezivanje s članovima porodice i dokumentovanje dugoročnih posljedica tadašnje prakse.

Obraćajući se u parlamentu uoči prijema za predstavnike kampanja u Westminsteru, Starmer je rekao da se ono što se dogodilo majkama i njihovoj djeci nikada nije smjelo dogoditi.

Govoreći o praksi usvajanja koja je uglavnom provođena između 1949. i 1976. godine, Starmer je rekao da je država iznevjerila hiljade porodica.

Obraćajući se aktivistima koji su pratili sjednicu iz galerije Donjeg doma parlamenta, rekao je da sram pripada odgovornima.

“Sram nije vaš. Sram nikada nije bio vaš. Sram je naš. I to govorim u ime cijele zemlje. Svakoj osobi koja je pogođena ovim kažem da nam je iskreno i duboko žao“, rekao je.

Britanska vlada navela je da se izvinjenjem priznaje kako mnogim ženama nije bio omogućen stvarni izbor te da su bile izložene osjećaju srama i bezvrijednosti, dok su djeca bila odvajana od svojih bioloških porodica, identiteta i vlastite historije.

Također je priznato da su posljedice osjetili i očevi te širi članovi porodica, pri čemu su štetne posljedice trajale cijeli život, a u pojedinim slučajevima prenosile se i na naredne generacije.

Izvinjenje se odnosi na historijsku praksu usvajanja u Engleskoj.

Škotska i Vels ranije su uputili vlastita zvanična izvinjenja, koja britanska vlada podržava, dok se u Sjevernoj Irskoj radi na uspostavljanju zakonske javne istrage o ustanovama za majke i bebe, tzv. Magdalenskim praonicama i radnim domovima, pod nadzorom izvršne vlasti Sjeverne Irske.

Vlada je također priznala da iskustva nekih osoba nadilaze period od 1949. do 1976. godine te da i dalje izaziva duboku zabrinutost saznanje da su se prisilne prakse nastavile i nakon tog razdoblja.

Istaknuto je da je današnji sistem usvajanja suštinski drugačiji te da uključuje snažne zakonske zaštitne mehanizme, jasne zahtjeve za davanje saglasnosti i nezavisan sudski nadzor.