Britanski premijer Starmer suočit će se s glasanjem u Donjem domu zbog spora oko provjere Mandelsona

Britanski premijer Keir Starmer suočit će se s glasanjem u Donjem domu parlamenta o tome da li zastupnici trebaju pokrenuti parlamentarnu istragu o njegovom postupanju u vezi s provjerom Lorda Mandelsona povezanog s Epsteinom, čime se povećava pritisak na premijera.

Mandelson je imenovan za ambasadora u SAD-u u decembru 2024. godine, ali je smijenjen u septembru 2025. nakon što je vlada saopćila da su se pojavile nove informacije o obimu njegove veze s američkim osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Predsjedavajući Donjeg doma Lindsay Hoyle rekao je da će dozvoliti raspravu u utorak nakon zahtjeva brojnih zastupnika, uključujući liderku Konzervativne stranke Kemi Badenoch. Zakonodavci će zatim odlučiti da li da upute to pitanje Odboru za privilegije, prema izvještaju BBC-a.

Starmer je negirao tvrdnje da je obmanuo parlament u vezi s tim da li je imenovanje Mandelsona prošlo propisanu proceduru i da li je bilo pritiska na službenike Ministarstva vanjskih poslova.

Vlada je potez u Donjem domu odbacila kao politički.

"Ovo je očajnički politički trik Konzervativne stranke sedmicu prije majskih izbora. Njihove tvrdnje nemaju osnova", rekao je glasnogovornik.

Badenoch je, međutim, optužila premijera da je obmanuo zastupnike više puta i pozvala laburističke zastupnike da pogledaju u svoju savjest.

"Još uvijek postoji mnogo informacija koje se ne uklapaju. Ono što vidim je premijer koji govori šta god treba kako bi spasio vlastitu kožu", rekla je.

Spor slijedi nakon Mandelsonovog odlaska s pozicije u Washingtonu nakon sedam mjeseci, usljed preispitivanja njegovih veza s Epsteinom. Starmer se izvinio zbog imenovanja, ali se i dalje suočava s pitanjima o procesu provjere.

Olly Robbins, bivši visoki državni službenik, rekao je zastupnicima da je postojao stalni pritisak, iako je naveo da to nije utjecalo na njegovu odluku da odobri sigurnosnu provjeru.

Starmer je kasnije rekao da postoje različite vrste pritiska, ali da je to svakodnevni pritisak vlasti.

Mandelson, dugo nazivan političkim spin doktorom i "Princem tame" zbog svog strateškog utjecaja, završio je svoju višedecenijsku karijeru ostavkama i u Laburističkoj stranci i u Domu lordova.

Otkrivanja u Epsteinovim dokumentima pokazuju da je Jeffrey Epstein izvršio uplate u ukupnom iznosu od oko 55.000 funti (74.000 dolara) 2003. i 2004. Mandelsonu ili njegovom partneru Reinaldu Avili da Silvi, te pokrio troškove Silvinog obrazovanja.

Emailovi u tim dokumentima također sugeriraju da je Mandelson dijelio osjetljive informacije britanske vlade s Epsteinom tokom perioda nakon finansijske krize 2008. godine.