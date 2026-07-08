Starmer branio odnos s Trumpom uprkos nesuglasicama oko izdvajanja za odbranu, Irana i budućnosti NATO-a

Britanski premijer Starmer: NATO nakon samita u Ankari jači i ujedinjeniji Starmer branio odnos s Trumpom uprkos nesuglasicama oko izdvajanja za odbranu, Irana i budućnosti NATO-a

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u srijedu da je NATO jači i ujedinjeniji nakon što su lideri završili samit u Ankari, uprkos zabrinutostima da bi kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun Saveza i sporovi oko izdvajanja za odbranu mogli zasjeniti sastanak.

“Postigli smo ono što smo željeli postići, a to je jedinstvo“, rekao je Starmer novinarima u Ankari, ističući da je NATO ostvario svoj glavni cilj, očuvanje jedinstva.

Trump, koji je ranije zaprijetio da će tokom samita iznijeti svoje zabrinutosti u vezi s pitanjima poput Grenlanda i Irana, pohvalio je duh Saveza nakon razgovora.

Njegove izjave uslijedile su nakon ponovljenih kritika članicama NATO-a zbog nedovoljnog izdvajanja sredstava za odbranu.

Centralna tema samita bio je cilj Saveza da članice povećaju izdvajanja za odbranu na 5 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da predstave vjerodostojne planove za ostvarivanje tog cilja.

Trump je u više navrata tvrdio da evropske zemlje trebaju više finansijski doprinositi NATO-u, dok evropski lideri nastoje zadržati jedinstven stav o sigurnosnoj saradnji usljed rastućih globalnih napetosti.

Starmer je rekao da je njegov odnos s Trumpom ostao funkcionalan uprkos javnim nesuglasicama između dvojice lidera.

“Uvijek smo se dobro slagali kao dvije osobe. To je važno jer u politici zaista mnogo znači imati odnos koji funkcioniše“, rekao je on.

Dodao je da odnos između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država ostaje ključan za odbrambenu, sigurnosnu i obavještajnu saradnju.

“Veoma sam svjestan činjenice da je strateški savez između Velike Britanije i SAD-a izuzetno važan u oblasti odbrane, kada je riječ o našoj odbrani, našoj sigurnosti i našim obavještajnim službama, gdje sarađujemo 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici“, rekao je Starmer.

Dodao je da je održavanje bliskih veza s Washingtonom važno za širu ulogu Britanije u NATO-u.

“Zbog toga mislim da je važno da britanski premijer ima dobar odnos s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Drago mi je što sam to uspio postići. To je ono što sam želio ostvariti. Mislim da je to veoma važno za moju zemlju i to je uvijek na prvom mjestu“, rekao je.

Na pitanje da li mu je Trump poželio sve najbolje prije njegovog odlaska iz sjedišta britanske vlade u Downing Streetu, Starmer je odgovorio da jeste, i da će ostat u kontaktu.

Samit je održan u trenutku nastavka napetosti zbog sukoba između SAD-a i Irana, a Starmer je pozvao na povratak prekidu vatre nakon, kako je rekao, izazovna dva dana.

Upozorio je da bi nastavak nestabilnosti mogao uticati na račune britanskih domaćinstava te rekao da se saveznici moraju usredotočiti na davanje svog doprinosa ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postizanju dogovora.

Trump je zaprijetio novim napadima na Iran, nazivajući iransko rukovodstvo ološem i nečasnim. Na pitanje o stanju početnog sporazuma o prekidu vatre, Trump je rekao da misli da je gotov.