Britanski premijer Starmer najavio ostavku usljed rastućeg pritiska zbog izbornih rezultata

Keir Starmer je u ponedjeljak najavio ostavku na mjesto premijera Velike Britanije i lidera Laburističke stranke usljed rastućeg pritiska nakon loših rezultata na prošlomjesečnim lokalnim izborima.

"Podnijet ću ostavku na mjesto lidera Laburističke stranke. Jutros sam razgovarao s Njegovim Veličanstvom Kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci", rekao je Starmer u izjavi ispred 10 Downing Streeta, svoje službene rezidencije.

Naveo je da je njegova ostavka uslijedila kao odgovor na pitanje njegove stranke da li je on najprikladnija osoba da ih predvodi na narednim općim izborima.

"Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvatam taj odgovor s punim uvažavanjem", rekao je.

Starmer je naveo da će zatražiti od Nacionalnog izvršnog komiteta svoje stranke da utvrdi vremenski okvir prema kojem će nominacije biti otvorene 9. jula i zaključene prije ljetne pauze.

"U slučaju izborne utrke, to će osigurati da novi lider bude izabran prije nego što se parlament vrati u septembru. Ostat ću na dužnosti premijera dok se taj proces ne završi i učinit ću sve što mogu da osiguram urednu primopredaju vlasti", dodao je.