Britanski premijer razmatra javnu istragu o Epsteinovim aktivnostima u Velikoj Britaniji

İlayda Çakırtekin
05. august 2026.•Ažuriranje: 05. august 2026.
Britanski premijer Andy Burnham razmatra mogućnost pokretanja javne istrage o aktivnostima pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Jeffreyja Epsteina u Velikoj Britaniji, izjavila je u srijedu ministrica za pitanja žrtava Alex Davies-Jones za BBC.
Davies-Jones je kazala da Burnham razmatra mogućnost provođenja javne istrage o slučaju Epstein te da je pristao sastati se sa žrtvama.
“Uvjerena sam da premijer ovo pitanje shvata veoma ozbiljno. Sastat će se s tim žrtvama i razmatra šta je moguće učiniti, sada kada kao premijer ima pristup svim informacijama kako bi vidio koje mjere možemo poduzeti”, rekla je Davies-Jones.
Navela je da je o mogućnosti javne istrage razgovarala s Burnhamom i sekretaricom kabineta Dame Antonijom Romeo prilikom njenog ponovnog imenovanja na funkciju ministrice za pitanja žrtava nakon što je Burnham preuzeo dužnost.
Davies-Jones je u maju podnijela ostavku u vladi bivšeg premijera Keira Starmera, optužujući njegovu administraciju da nije saslušala osobe koje su preživjele Epsteinovo seksualno zlostavljanje.
Dodala je da je Burnham također pristao sarađivati na sistemskoj promjeni u cijelom sistemu kako bi se unaprijedila zaštita i podrška svim žrtvama.