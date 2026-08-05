Ministrica za pitanja žrtava kaže da će Andy Burnham razgovarati sa žrtvama i razmotriti moguće korake nakon novih zahtjeva za odgovornost

Britanski premijer razmatra javnu istragu o Epsteinovim aktivnostima u Velikoj Britaniji Ministrica za pitanja žrtava kaže da će Andy Burnham razgovarati sa žrtvama i razmotriti moguće korake nakon novih zahtjeva za odgovornost

Britanski premijer Andy Burnham razmatra mogućnost pokretanja javne istrage o aktivnostima pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Jeffreyja Epsteina u Velikoj Britaniji, izjavila je u srijedu ministrica za pitanja žrtava Alex Davies-Jones za BBC.

Davies-Jones je kazala da Burnham razmatra mogućnost provođenja javne istrage o slučaju Epstein te da je pristao sastati se sa žrtvama.

“Uvjerena sam da premijer ovo pitanje shvata veoma ozbiljno. Sastat će se s tim žrtvama i razmatra šta je moguće učiniti, sada kada kao premijer ima pristup svim informacijama kako bi vidio koje mjere možemo poduzeti”, rekla je Davies-Jones.

Navela je da je o mogućnosti javne istrage razgovarala s Burnhamom i sekretaricom kabineta Dame Antonijom Romeo prilikom njenog ponovnog imenovanja na funkciju ministrice za pitanja žrtava nakon što je Burnham preuzeo dužnost.

Davies-Jones je u maju podnijela ostavku u vladi bivšeg premijera Keira Starmera, optužujući njegovu administraciju da nije saslušala osobe koje su preživjele Epsteinovo seksualno zlostavljanje.

Dodala je da je Burnham također pristao sarađivati na sistemskoj promjeni u cijelom sistemu kako bi se unaprijedila zaštita i podrška svim žrtvama.