Andy Burnham smatra da bi novi referendum skrenuo pažnju s ekonomskog rasta i pomoći porodicama suočenim s troškovima života

Britanski premijer poručio škotskom lideru da je isključena mogućnost novog referenduma o nezavisnosti Škotske Andy Burnham smatra da bi novi referendum skrenuo pažnju s ekonomskog rasta i pomoći porodicama suočenim s troškovima života

LONDON (AA) - Britanski premijer Andy Burnham u četvrtak je, na svom prvom sastanku posvećenom toj temi nakon preuzimanja dužnosti, poručio prvom ministru Škotske Johnu Swinneyju da novi referendum o nezavisnosti Škotske nije na dnevnom redu.

Tokom prvog sastanka dvojice lidera u Glasgowu razgovarano je o mogućnostima bliže saradnje na izgradnji modela prenosa ovlasti s ciljem poboljšanja života ljudi širom Škotske, saopćio je portparol Downing Streeta.

Burnham je rekao da vjeruje da bi dublji prenos ovlasti mogao napraviti stvarnu razliku u pomaganju zajednicama širom Velike Britanije da ponovo razviju industriju te je pozdravio spremnost prvog ministra da učestvuje u tom procesu.

Tokom razgovora pokrenuto je i pitanje drugog referenduma o nezavisnosti Škotske. Portparol Downing Streeta kazao je da je premijer odmah jasno stavio do znanja da novi referendum o nezavisnosti nije na dnevnom redu.

Dodao je da Burnham smatra kako bi novi referendum skrenuo pažnju s ekonomskog rasta i pomoći porodicama koje se suočavaju s troškovima života.

Britanski premijer je rekao da sastanak predstavlja priliku za obje strane da sarađuju u konstruktivnom odnosu te da se raduje redovnim razgovorima sa Swinneyjem u narednim mjesecima.

Na posljednjem referendumu o nezavisnosti Škotske, održanom 2014. godine, građani su glasali za ostanak u sastavu Velike Britanije. Za tu opciju glasalo je 55,3 posto birača, a za nezavisnost 44,7 posto.

Birači cijele Velike Britanije su na referendumu 2016. Godine izglasali izlazak iz Evropske unije, ali je 62 posto Škota i tada glasalo za ostanak u Evropskoj uniji, što je dalo novi zamah zagovornicima nezavisnosti Škotske. Oni tvrde da bi nezavisna Škotska bila slobodna da ponovo pristupi Evropskoj uniji.