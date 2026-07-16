„Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandi definitivno jesu“, kaže glasnogovornik premijera

Britanski premijer podržao pozive na FIFA-inu istragu zbog argentinskog transparenta o Falklandima „Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandi definitivno jesu“, kaže glasnogovornik premijera

Britanski premijer Keir Starmer podržava pozive da FIFA istraži potez argentinskih igrača koji su istakli transparent kojim se izražava teritorijalna pretenzija Argentine na Falklandska ostrva nakon pobjede u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Engleske, saopšteno je iz njegovog ureda.

Nakon pobjede Argentine rezultatom 2:1 u utakmici u Atlanti, pojedini igrači su podigli transparent s natpisom: „Las Malvinas son Argentinas“, koristeći argentinski naziv za ostrva u južnom Atlantiku.

Starmer je podržao poziv ministra za biznis Petera Kylea da FIFA „temeljito“ istraži da li je isticanje transparenta prekršilo pravila koja zabranjuju političke poruke ili slogane na terenu.

Upitan o incidentu, glasnogovornik premijera izjavio je: „Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandi definitivno jesu. Naš stav ostaje nepromijenjen, a naša posvećenost stanovnicima Falklanda je nepokolebljiva.“

Glasnogovornik je potvrdio da Starmer podržava Kyleov poziv na istragu, dodajući da će eventualne dalje mjere biti u nadležnosti upravnog tijela.

Na pitanje koga će premijer podržati u finalu Svjetskog prvenstva u nedjelju, glasnogovornik je rekao: „Premijer želi objema ekipama sreću u finalu — posebno Španiji.“

Ostrva u južnom Atlantiku Britanci nazivaju Falklandima, dok ih Argentinci zovu Malvini.

Argentina tvrdi da je naslijedila ostrva od Španije nakon sticanja nezavisnosti 1816. godine i da je Britanija preuzela kontrolu 1833. nezakonitim kolonijalnim činom.

Dvije zemlje su vodile i kratki oružani sukob oko ostrva 1982. godine.

FIFA-in kodeks ponašanja na stadionima zabranjuje unošenje i isticanje transparenata, zastava, letaka, odjeće i drugih predmeta političke ili uvredljive prirode.