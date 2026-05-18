Britanski premijer podržao kandidata Laburističke stranke na pažljivo praćenim dopunskim izborima Starmer poručio da je stranka jedinstvena usred spekulacija o mogućoj kandidaturi Andyja Burnhama nakon ostavke Josha Simonsa

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u ponedjeljak da će sto posto podržati kandidata Laburističke stranke na predstojećim dopunskim izborima u Makerfieldu, dok traju pripreme za pažljivo praćeno glasanje povezano s bivšim gradonačelnikom Velikog Manchestera Andyjem Burnhamom.

Starmer se obratio zaposlenicima Laburističke stranke u sjedištu partije.

"Vrlo brzo ćemo znati ko je kandidat. Ko god to bude, podržat ću ga 100 posto", rekao je.

Dodao je da će izborna utrka biti vođena između laburista i reformista, misleći na desničarsku stranku Reform UK.

Komentari dolaze nakon što je laburistički zastupnik Josh Simons formalno podnio ostavku u parlamentu, čime je upražnjeno mjesto. Njegov odlazak potvrđen je imenovanjem upravitelja i sudskog izvršitelja Chiltern Hundreds, proceduralnog mehanizma koji se koristi za ostavke zastupnika u Donjem domu britanskog parlamenta.

Simons je ranije nagovijestio da želi ustupiti mjesto Burnhamu kako bi se kandidovao za mandat, iako Burnham još nije zvanično potvrdio kandidaturu.

Raspored dopunskih izbora još nije finaliziran, dok se unutarstranački proces izbora kandidata nastavlja. Očekuje se da će uži izbor kandidata biti predstavljen lokalnim članovima stranke prije konačne odluke.

Starmer je također priznao da su nedavni lokalni izborni rezultati bili zaista teški te je rekao da su birači frustrirani sporim tempom promjena, dodajući da njegov fokus ostaje na provođenju hitnih poboljšanja u radu vlade.

Dopunski izbori u Makerfieldu smatraju se ranim testom podrške Laburističkoj stranci nakon povratka na vlast.