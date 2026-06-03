Velika Britanija će raditi „rame uz rame“ sa Zelenskim i međunarodnim partnerima na postizanju pravednog i trajnog mira, kaže Keir Starmer

Britanski premijer izrazio solidarnost s Ukrajinom nakon „užasnih“ ruskih napada Velika Britanija će raditi „rame uz rame“ sa Zelenskim i međunarodnim partnerima na postizanju pravednog i trajnog mira, kaže Keir Starmer

Britanski premijer Keir Starmer ponovo je u srijedu potvrdio podršku Ujedinjenog Kraljevstva Ukrajini nakon „užasnih“ ruskih napada.

Iz njegovog ureda saopćeno je da je Starmer održao virtualni sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, naglasivši da su misli cijele zemlje uz Ukrajinu nakon napada koji su se dogodili ranije ove sedmice.

„Ujedinjeno Kraljevstvo čvrsto stoji uz Ukrajinu i radit će rame uz rame s predsjednikom Zelenskim i međunarodnim partnerima kako bi osiguralo pravedan i trajan mir za ukrajinski narod“, rekao je Starmer.

Dvojica lidera razgovarala su i o najnovijem paketu sankcija koje je Velika Britanija uvela Rusiji, pozdravljajući pojačavanje pritiska na Kremlj.

Ovo dolazi nakon što je Velika Britanija pozvala ruskog izaslanika na razgovor zbog „kontinuiranih napada na Ukrajinu i kršenja zračnog prostora NATO-a“, nakon što je dron prošle sedmice pogodio stambenu zgradu u Rumuniji.