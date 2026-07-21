Andy Burnham poručio da je usmjeren na praktične mjere, a ne ustavne promjene

Britanski premijer isključio mogućnost novih referenduma u prvom razgovoru sa škotskim liderom Andy Burnham poručio da je usmjeren na praktične mjere, a ne ustavne promjene

Novi britanski premijer isključio je dalje referendume u razgovorima s regionalnim liderima, uključujući prvi razgovor s prvim ministrom Škotske.

Dan nakon što je preuzeo dužnost premijera, Andy Burnham telefonom je razgovarao s prvim ministrom Škotske Johnom Swinneyjem, prvim ministrom Velsa Rhunom ap Iorwerthom, prvom ministricom Sjeverne Irske Michelle O’Neill i zamjenicom prve ministrice Sjeverne Irske Emmom Little-Pengelly.

U razgovoru sa Swinneyjem, Burnham je rekao da je usmjeren na praktične mjere, a ne ustavne promjene, objavio je škotski list “National“.

Odvojeno, prema izvoru iz vlade, Burnham je Swinneyju rekao da će dvije strane morati prihvatiti da se ne slažu kada je riječ o nezavisnosti Škotske.

“Premijer je rekao da ozbiljno pristupa stvaranju nove politike, zasnovane na pronalaženju zajedničkog interesa kroz saradničke, praktične i pragmatične odnose s čelnicima devoluiranih vlada“, navodi se u saopćenju Burnhamovog ureda.

Burnham je dodao da se raduje skorom susretu s čelnicima vlada te da će uskoro posjetiti Škotsku, Vels i Sjevernu Irsku.