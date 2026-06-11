John Healey tvrdi da vlada nije osigurala nivo izdvajanja za odbranu koji je potreban za suočavanje s rastućim sigurnosnim prijetnjama

Britanski ministar odbrane podnio ostavku zbog spora oko plana ulaganja John Healey tvrdi da vlada nije osigurala nivo izdvajanja za odbranu koji je potreban za suočavanje s rastućim sigurnosnim prijetnjama

John Healey podnio je ostavku na funkciju britanskog ministra odbrane, navodeći da više nije mogao ostati na toj dužnosti nakon što vlada nije osigurala nivo finansiranja odbrane za koji je smatrao da je neophodan kako bi se odgovorilo na sve veće sigurnosne prijetnje.

U pismu upućenom britanskom premijeru Keiru Starmeru, za koje je Healey rekao da nikada nije očekivao da će ga napisati, odlazeći član vlade naveo je da dugo očekivani plan ulaganja u odbranu nije osigurao sredstva koja su potrebna oružanim snagama.

Ostavka dolazi u trenutku kada plan ulaganja u odbranu još uvijek nije realizovan.

“Ova era za odbranu zahtijevala je dodatna ulaganja kroz plan ulaganja u odbranu. Odličan i obiman rad koji je obavljen na nivou cijele vlade i završen u januaru, pod vašim, mojim i nadzorom ministra finansija, potvrdio je razmjere izazova i rastuće zahtjeve koji se postavljaju pred odbranu“, naveo je.

“Od tada niste bili u mogućnosti, a Ministarstvo finansija nije bilo spremno, osigurati sredstva koja su ovoj zemlji potrebna za odbranu u vremenu rastućih prijetnji“, dodao je.

“Dodatna podrška odgađa se za kasniji period, dok su operativni pritisci i potreba za ubrzanim podizanjem borbene spremnosti najizraženiji u prve dvije godine. Udio izdvajanja za odbranu raste na svega 2,68 posto BDP-a do 2030. godine, iako ćemo već naredne godine dostići 2,6 posto zahvaljujući ulaganjima koja već provodimo“, naveo je.

Prema izvještaju Odbora za odbranu Donjeg doma britanskog parlamenta, objavljenom prošle godine, Velika Britanija nema plan za odbranu domovine te ne uspijeva adekvatno odgovoriti na rastuće globalne prijetnje.

Iako Velika Britanija i dalje ostaje jedna od vodećih vojnih sila u Evropi, u izvještaju se navodi da je njegova sposobnost da zadrži tu poziciju pod sve većim pritiskom.