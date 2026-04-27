Britanski izaslanik: Kraljevska posjeta pokušaj obnove i revitalizacije odnosa sa SAD-om nakon sigurnosne zabrinutosti Christian Turner kaže da će se četverodnevna državna posjeta kralja Charlesa III i kraljice Camille odvijati uglavnom po planu

Britanski ambasador u SAD-u nazvao je predstojeću kraljevsku posjetu pokušajem "obnove i revitalizacije jedinstvenog prijateljstva" između Britanije i SAD-a, uprkos pojačanim sigurnosnim zabrinutostima u Washingtonu.

Christian Turner rekao je da će se četverodnevna državna posjeta kralja Charlesa III i kraljice Camille odvijati uglavnom po planu, nakon razgovora između britanskog premijera Keira Starmera i američkog predsjednika Donalda Trumpa u nedjelju.

Trump je rekao da će kralj Charles "biti vrlo siguran" tokom svoje državne posjete SAD-u, jer su pojačane sigurnosne zabrinutosti uslijedile nakon incidenta u kojem je učestvovao naoružani muškarac na događaju kojem je prisustvovao američki predsjednik u Washingtonu.

U razgovoru za emisiju CBS 60 Minutes u nedjelju, Trump je rekao da je teren Bijele kuće "zaista siguran", dodajući: "Mislim da je to sjajno, bit će vrlo siguran... ovo područje od ne baš puno hektara je zaista sigurno."

Posjeta bi trebala početi kasnije u ponedjeljak, gdje će ih dočekati Trump i prva dama Melania Trump.

Razgovori o sigurnosti intenzivirali su se nakon pucnjave u subotu, tokom koje je agent tajne službe lakše povrijeđen, a Trump je hitno prevezen na sigurno.

Međutim, posjeta dolazi u teškom trenutku u odnosima. Trump je kritizirao Starmera zbog njegovog stava o američko-izraelskom ratu s Iranom, dok među saveznicima i dalje postoje neslaganja.

Kritike su stigle i od opozicionih ličnosti.

Vođa liberalnih demokrata Ed Davey pozvao je na otkazivanje posjete, opisujući Trumpa kao "nepouzdanog" saveznika.

Kovođa Zelene stranke Zack Polanski rekao je da mu je "žao" kralja, tvrdeći da bi Velika Britanija trebala zauzeti "strožiji stav".

Centralni diplomatski dio programa bit će kraljev govor Kongresu, gdje se očekuje da će pronaći delikatnu ravnotežu između vladine politike i održavanja srdačnih odnosa s američkim predsjednikom.