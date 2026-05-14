Pomorska agencija navodi da su brod preuzele "neovlaštene osobe" sjeveroistočno od Fujairaha

Britanska pomorska agencija: Zaplijenjen brod kod obale UAE-a, kreće se prema iranskim teritorijalnim vodama Pomorska agencija navodi da su brod preuzele "neovlaštene osobe" sjeveroistočno od Fujairaha

Britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO) saopštila je u četvrtak da su brod kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata zaplijenile "neovlaštene osobe" i da se kreće prema iranskim teritorijalnim vodama.

U saopštenju agencija navodi da je primila izvještaj o incidentu približno 38 nautičkih milja sjeveroistočno od Fujairaha.

Navodi se da je službenik za sigurnost kompanije vlasnika broda prijavio da su "brod preuzele neovlaštene osobe dok je bio usidren i da je sada na putu prema iranskim teritorijalnim vodama".

Agencija je saopštila da nastavlja istragu incidenta i savjetovala brodovima u tom području da prijave svaku sumnjivu aktivnost.

Detalji o identitetu broda ili osoba uključenih u zapljenu za sada nisu poznati.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odgovor Teherana prema Izraelu i američkim saveznicima u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje bez određenog roka.

Sjedinjene Američke Države od 13. aprila provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu.