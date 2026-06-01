Britanska pomorska agencija: Teretni brod pogođen neidentificiranim projektilom u Zaljevu kod Iraka UKMTO je primio izvještaj o teretnom brodu koji je prolazio kroz Zaljev oko 40 nautičkih milja jugoistočno od Umm Qasra, Irak

Teretni brod pogođen je neidentificiranim projektilom u Zaljevu jugoistočno od Iraka, uzrokujući "veliku eksploziju", prema podacima Britanskih pomorskih trgovinskih operacija (UKMTO) u ponedjeljak, javlja Anadolu.

UKMTO je saopćio da je primio izvještaj o incidentu u koji je uključen teretni brod koji je prolazio kroz Zaljev oko 40 nautičkih milja jugoistočno od Umm Qasra, Irak.

Agencija je navela da je brod pogođen u desni bok "nepoznatim projektilom", što je izazvalo "veliku eksploziju".

UKMTO je saopćio da u vrijeme izvještavanja nije bio svjestan bilo kakvog utjecaja na okoliš koji je proizašao iz incidenta.

Nema informacija o eventualnim žrtvama, šteti na brodu ili identitetu projektila.

Agencija je saopćila da nadležne vlasti istražuju incident.