Britanska pomorska agencija saopćila da je primila izvještaje o sumnjivim aktivnostima u Adenskom zaljevu

Centar britanskih pomorskih operacija (UKMTO) saopćio je u subotu da je primio izvještaje o sumnjivim aktivnostima u Adenskom zaljevu.

"Zabilježeno je više izvještaja o tome da su se plovilima približavali brzi čamci, a uočen je i veliki čamac s dva vanbrodska motora koji je prevozio i ljestve i oružje", navodi UKMTO u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodaje se da nadležne službe istražuju incident te su pozvale plovila koja prolaze tim područjem da plove s oprezom.