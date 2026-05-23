Britanska pomorska agencija saopćila da je primila izvještaje o sumnjivim aktivnostima u Adenskom zaljevu

Serdar Dincel
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Centar britanskih pomorskih operacija (UKMTO) saopćio je u subotu da je primio izvještaje o sumnjivim aktivnostima u Adenskom zaljevu.
"Zabilježeno je više izvještaja o tome da su se plovilima približavali brzi čamci, a uočen je i veliki čamac s dva vanbrodska motora koji je prevozio i ljestve i oružje", navodi UKMTO u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Dodaje se da nadležne službe istražuju incident te su pozvale plovila koja prolaze tim područjem da plove s oprezom.