Britanska šefica diplomatije upozorila da svijet mjesečari ka prehrambenoj krizi zbog Hormuškog moreuza

Svijet rizikuje da mjesečari prema globalnoj prehrambenoj krizi, dok je globalna ekonomija uzeta za taoca, jer je Iran oteo međunarodni plovni put, izjavila je u ponedjeljak britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper.

Govoreći na Konferenciji o globalnim partnerstvima u Londonu, Cooper je rekla da je dnevni promet kroz ključni plovni put pao s 90 brodova dnevno na svega pet tokom posljednja tri mjeseca, ostavljajući 20.000 pomoraca i 800 brodova jednostavno zaglavljenim.

Upozorila je da blokada transporta lož-ulja, gasa i đubriva razara zemlje globalnog juga i ugrožava poljoprivredni kalendar. Pozivajući se na podatke Svjetskog programa za hranu (WFP), navela je da je 45 miliona ljudi ove godine u riziku od akutne gladi.

"Svijet rizikuje da mjesečari prema globalnoj prehrambenoj krizi. Ne možemo dopustiti da desetine miliona ljudi gladuju zato što je Iran oteo međunarodni plovni put", istakla je.

Kako bi ublažila neposredne ekonomske posljedice, Cooper je najavila da će British International Investment (BII) osigurati više od 4,6 milijardi funti (5,3 milijarde dolara) za klimatske investicije na tržištima u razvoju radi podrške zelenoj tranziciji i jačanja energetske sigurnosti.

Cooper je ocijenila da je prelazak na obnovljive izvore energije ključan jer oni ne mogu ostati zaglavljeni u Hormuškom moreuzu niti ih mogu oteti neprijateljske države.

Regionalne tenzije ostale su visoke otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo uzvratne napade Teherana na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz zadržavanje blokade brodova koji putuju prema iranskim lukama ili iz njih kroz strateški plovni put.

Hormuški moreuz jedan je od ključnih svjetskih energetskih prolaza, koji povezuje Zaljev s Omanskim zaljevom i međunarodnim tržištima. Poremećaji u tom području od početka rata s Iranom izazivaju zabrinutost za globalno snabdijevanje naftom, gorivom i gasom.