Britanija pojačava planove za krizno snabdijevanje zbog straha od posljedica rata u Iranu Vlada upozorava da bi se Britanci mogli suočiti s mjesecima viših troškova energije, hrane i letova uprkos tome što nema neposrednih nestašica, dok se napori intenziviraju za zaštitu lanaca snabdijevanja

Velika Britanija "pojačava" napore da zaštiti domaćinstva od ekonomskih posljedica rata u Iranu, rekao je zvaničnik, dok su zvaničnici upozorili da bi više cijene mogle potrajati mjesecima čak i nakon završetka sukoba, javlja Anadolu.

Glavni sekretar Ministarstva finansija Darren Jones rekao je da vlada pojačava planiranje za nepredviđene situacije usred zabrinutosti da bi zatvaranje Hormuškog moreuza, ključne rute za globalne pošiljke nafte i plina, moglo poremetiti snabdijevanje.

"Djelujemo sada kako bismo se pripremili i ublažili, gdje je to moguće, utjecaj na našu ekonomiju i domaću sigurnost kao rezultat sukoba", rekao je Jones, prema Sky Newsu.

Ministri su naglasili da trenutno nema nestašice goriva i pozvali javnost da nastavi s normalnom kupovinom, istovremeno koordinirajući napore za održavanje stabilnosti lanaca snabdijevanja kroz sastanke vladine grupe za odgovor dva puta sedmično.

Međutim, Jones je za BBC rekao da je "pritisak na cijene" vjerovatan, s obzirom na to da se Britanci suočavaju s višim troškovima energije, hrane i letova.

"Naša najbolja procjena je da ćete za osam i više mjeseci od trenutka rješavanja sukoba vidjeti ekonomske posljedice kroz sistem", rekao je.

"Dakle, ljudi će vidjeti više cijene energije, hrane, cijene avionskih karata kao posljedicu onoga što je Donald Trump učinio na Bliskom istoku."

Prekidi u proizvodnji i transportu energije povezani sa sukobom već su povećali globalne troškove, dok su zvaničnici izradili najgore scenarije, uključujući potencijalnu nestašicu hrane ako se situacija pogorša, prema BBC-u.

Premijer Keir Starmer će ove sedmice predsjedavati odborom kabineta kako bi koordinirao odgovor, dok Velika Britanija također sarađuje s međunarodnim partnerima na ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i stabilizaciji tržišta.

Uprkos zabrinutosti, vlada je naglasila mjere pripravnosti, uključujući podršku za troškove goriva i energije, napore za osiguranje zaliha CO2 za prehrambenu industriju i koordinaciju s globalnim partnerima o rezervama nafte za hitne slučajeve.

Jones je ponovio da, iako će Velika Britanija pokušati ograničiti utjecaj, "ono što se događa u inostranstvu i dalje će utjecati na nas ovdje kod kuće".