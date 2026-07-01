Iz Ureda premijera Kosova objavili su da je Odbor pregledao glavna politička dešavanja u posljednjem periodu i dao procjenu stanja implementacije političkih i ekonomskih kriterija

Brisel i Priština fokusirani na reforme: EU traži jače institucije na Kosovu Iz Ureda premijera Kosova objavili su da je Odbor pregledao glavna politička dešavanja u posljednjem periodu i dao procjenu stanja implementacije političkih i ekonomskih kriterija

Priština je bila domaćin 7. sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Kosova i Evropske unije, na kojem su zvaničnici razgovarali o napretku reformi, usklađivanju sa standardima EU i jačanju institucija kao ključnim koracima na evropskom putu Kosova, javlja Anadolu.



Sastankom su predsjedavali glavni pregovarač Kosova s ​​EU Jeton Zulfaj i generalna direktorica Evropske komisije za proširenje i politiku istočnog susjedstva (DP ENEST) Valentina Superti.

Iz Ureda premijera Kosova objavljeno je da je Odbor pregledao glavna politička dešavanja u posljednjem periodu i dao procjenu stanja implementacije političkih i ekonomskih kriterija, usklađivanja sa zakonodavstvom i standardima EU, kao i implementacije obaveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

"Fokus razgovora je bio na prioritetima reformi u širokom spektru oblasti, nadograđujući se na i podržavajući rezultate sastanaka sektorskih pododbora i posebnih grupa održanih u okviru sedmog ciklusa Dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju", navodi se u saopćenju.

Prepoznajući napredak postignut u nekoliko oblasti, EU je, kako je navedeno, naglasila važnost potpuno funkcionalnih institucija za neophodno ubrzanje procesa reformi.



EU je, saopćeno je, naglasila da evropska budućnost Kosova ostaje napor cijelog društva, podržan širokim i održivim javnim konsenzusom.

"U tom kontekstu, poboljšana saradnja između političkih stranaka, značajne konsultacije sa civilnim društvom i angažman sa lokalnim vlastima ostaju važni faktori za unapređenje evropske agende Kosova", navodi se u saopćenju.

EU je pozdravila napredak u oblastima koje se odnose na konkurentnost i inkluzivni rast, posebno u socijalnim politikama i zapošljavanju, digitalnoj transformaciji, oporezivanju, ekonomskim i monetarnim politikama, obrazovanju i kulturi, te carinama.



Prepoznajući nedavni napredak u demokratiji i vladavini prava, EU je naglasila potrebu za ubrzanjem i davanjem prioriteta predstojećim reformama, posebno u javnoj upravi, slobodi izražavanja, vladavini prava, zaštiti osnovnih prava i prava pripadnika nevećinskih zajednica.

Vlada Kosova istakla je postignuti napredak i ponovo potvrdila posvećenost unapređenju programa reformi, sprovođenju obaveza koje proizilaze iz SSP-a i punom iskorištavanju mogućnosti koje nudi Plan rasta EU za Zapadni Balkan za ubrzanje socio-ekonomskog razvoja i napretka na evropskom putu.

Strane su se složile da nastave angažman u podršci procesu reformi Kosova i njegovim evropskim težnjama.



EU, kao najjači i najpouzdaniji partner Kosova i najveći pružalac finansijske pomoći, nakon što je od 1999. godine uložila više od 3,7 milijardi eura u Kosovo, potvrdila je svoju posvećenost podršci napretku Kosova na njegovom evropskom putu.