Brazilski predsjednik Lula pozvao na oslobađanje aktivista Globalne flotile Sumud koje je Izrael pritvorio Lula kaže da privođenje humanitarnih aktivista u međunarodnim vodama krši međunarodno pravo

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva u utorak je pozvao na hitno oslobađanje aktivista koje su izraelske snage pritvorile tokom humanitarne misije u Gazi.

„Održavanje zatvora brazilskog državljanina Thiaga Avile, člana flotile 'Global Sumud', neopravdana je akcija izraelske vlade“, napisao je Lula na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da situacija „izaziva veliku zabrinutost i da je svi trebaju osuditi“, dodajući da je presretanje aktivista u međunarodnim vodama prekršilo međunarodno pravo.

Izraelske snage napale su humanitarnu flotilu 30. aprila u blizini grčkog ostrva Krit, oko 966 kilometara od Gaze.

Izraelska zagovaračka grupa Adalah saopštila je da su Avila i španski državljanin Saif Abukeshek primili "prijetnje smrću" dok su bili u izolaciji pod neprekidnim 24-satnim osvjetljenjem. Očekuje se da će aktivisti ostati u pritvoru do 10. maja.

"Stoga, naša vlada, zajedno sa španskom, koja je također imala pritvorenog građanina, zahtijeva da dobiju pune sigurnosne garancije i da budu odmah pušteni na slobodu", rekao je Lula.