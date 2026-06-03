Lula je kritikovao američkog diplomatu kao "frustriranog Latinoamerikanca" nakon što je Washington zaprijetio kaznom za uvoz od 25 posto Brazilu

Brazilski predsjednik žestoko napao Marca Rubija, nazvao ga "smrtnim neprijateljem" Latinske Amerike Lula je kritikovao američkog diplomatu kao "frustriranog Latinoamerikanca" nakon što je Washington zaprijetio kaznom za uvoz od 25 posto Brazilu

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva pokrenuo je u utorak verbalni napad na američkog državnog sekretara Marca Rubija, označivši ga "smrtnim neprijateljem" Latinske Amerike koji ima duboko ukorijenjeni animozitet prema Brazilu, javlja Anadolu.

Ova oštra reakcija uslijedila je nakon pogoršanja diplomatskih odnosa, nakon što je Washington zaprijetio uvođenjem sveobuhvatne carine od 25 posto na brazilski uvoz, uz optužbe da Brazil primjenjuje nepoštene trgovinske prakse.

"Ovaj Marco Rubio ne voli Latinsku Ameriku, a još manje Brazil. On je frustrirani Latinoamerikanac", rekao je Lula novinarima, očito misleći na Rubijeve roditelje koji su kubanski imigranti.

Eskalirajući trgovinski rat naglo je poremetio diplomatski napredak postignut prije samo nekoliko sedmica, kada su Lula i američki predsjednik Donald Trump održali trosatni sastanak u Washingtonu koji su obje administracije opisale kao pozitivan i konstruktivan.

U ponedjeljak je Ured američkog trgovinskog predstavnika formalno optužio Brazil za nepoštene trgovinske prakse koje se protežu na nekoliko ključnih sektora, uključujući digitalnu trgovinsku politiku i propise o društvenim medijima, zaštitu intelektualnog vlasništva i komercijalno krčenje šuma, nakon čega je Washington zaprijetio da će krenuti naprijed kažnjavajućim uvoznim nametom od 25 posto.

Diplomatski jaz se proširio u utorak tokom saslušanja u američkom Senatu, gdje je Rubio iznio ocjenu geopolitike zapadne hemisfere.

Dok je Rubio slavio ono što je smatrao pro-vašingtonskim pomakom širom Amerike nakon dvije decenije američkog "zanemarivanja", vakuum za koji je rekao da je Kina iskoristila, on je izolovao Brazil i Kolumbiju od regionalnih demokratskih partnera.

"Generalno govoreći, region je sada ispunjen američkim saveznicima, liderima naklonjenim SAD-u i proameričkim stavom", rekao je Rubio pred panelom Senata, nazvavši prestrojavanje "značajnim dostignućem".

Izuzetak su, dodao je, Nikaragva, Kuba, Venecuela, Kolumbija (donekle) i "naravno, Brazil, iako je usred izbornog ciklusa".

Lula, koji trenutno traži historijski četvrti predsjednički mandat na izborima u oktobru, tvrdi da je Rubiovo neprijateljsko držanje orkestrirano sa brazilskom opozicijom.

Lulin primarni izborni rival je konzervativni senator Flavio Bolsonaro, najstariji sin bivšeg predsjednika krajnje desnice Jaira Bolsonara i saveznik Trumpove administracije. Samo prošle nedelje, Flavio Bolsonaro je otputovao u Washington, obezbeđujući sastanke visokog profila sa Trumpom i Rubiom.