ByteDanceu je naloženo brisanje nepravilno prikupljenih podataka i provođenje mjera za jačanje zaštite djece i adolescenata

Brazil kaznio vlasnika TikToka sa 29,8 miliona dolara zbog obrade podataka maloljetnika ByteDanceu je naloženo brisanje nepravilno prikupljenih podataka i provođenje mjera za jačanje zaštite djece i adolescenata

Brazilska Nacionalna agencija za zaštitu podataka (ANPD) kaznila je u utorak ByteDance, vlasnika TikToka, sa 153,7 miliona brazilskih reala (29,8 miliona dolara ili 25,54 miliona eura) zbog nepravilnosti u obradi ličnih podataka djece i adolescenata, prema "Službenom glasniku", javlja Anadolu.

Kazna je izrečena nakon administrativnog postupka u kojem su utvrđena kršenja Općeg zakona o zaštiti podataka Brazila (LGPD).

Odlukom se nalaže kompaniji da izbriše nepravilno prikupljene podatke i provede plan usklađenosti kako bi se poboljšala zaštita djece i adolescenata na platformi.

ANPD je saopćio da je istraga utvrdila nepravilnosti u dva oblika pristupa TikToku: "feed bez registracije", kojem se može pristupiti bez kreiranja računa, i "feed s registracijom", povezan s registrovanim profilom.

U oba slučaja, ANPD je utvrdio da je platforma obrađivala lične podatke koji pripadaju djeci i adolescentima bez odgovarajuće pravne osnove prema LGPD-u, te da nije usvojila efikasne mjere za sprečavanje takve obrade.

Prema planu usklađenosti, TikTok će automatski primijeniti svoje najrestriktivnije postavke privatnosti na račune koji pripadaju korisnicima mlađim od 16 godina. Postavke se mogu mijenjati samo uz odobrenje roditelja ili staratelja.

Kompanija će ojačati sisteme roditeljskog nadzora i implementirati strože filtere sadržaja, prema ANPD-u.

Za korisnike koji pristupaju TikToku bez računa, kompanija će obustaviti oglašavanje u Brazilu, ograničiti pristup sadržaju prikladnom za sve uzraste i smanjiti prikupljanje i obradu ličnih podataka.

Vlasti su saopćile da će mjere uključivati ​​i ograničavanje pristupa na 12 sati i onemogućavanje funkcija kao što su kreiranje sadržaja, komentarisanje, direktne poruke, praćenje drugih korisnika i prenos uživo za korisnike bez registrovanih računa.

ANPD je saopćio da je njihova akcija rezultirala obavezama usmjerenim na smanjenje rizika za prava djece i adolescenata, uključujući potpunu obustavu oglašavanja i onemogućavanje prenosa uživo i direktnih poruka za korisnike koji pristupaju TikToku bez registracije.

Nalazi su detaljno opisani u Tehničkoj bilješci br. 50/2024/CGF/ANPD, koju je pripremio Odjel za nadzor ANPD-a (SFI-ANPD), a u kojoj su identificirane prakse koje se smatraju neusklađenim s Općim zakonom o zaštiti podataka Brazila u oba oblika pristupa platformi.

ByteDance ima pravo žalbe na kaznu Upravnom odboru ANPD-a u roku od deset radnih dana od obavještenja, navodi agencija.