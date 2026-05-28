Brat Pedra Sancheza ide na suđenje dok slučajevi korupcije vrše pritisak na špansku vladu Slučaj dolazi usred velikih istraga, sudskih slučajeva koji uključuju osobe povezane s dvije glavne španske stranke

Brat španskog premijera Pedra Sancheza pojavio se u četvrtak na sudu na početku suđenja zbog navodnih nepravilnosti povezanih s njegovim zapošljavanjem od strane pokrajinske vlade na jugozapadu Španije.

Na otvaranju postupka u Badajozu, advokat Davida Sancheza tvrdio je da slučaj ima "trule korijene" i opisao istragu kao politički motiviranu "ribolovnu ekspediciju" zasnovanu na netačnim izvještajima u štampi i pogrešnim optužbama, prema španskim medijima.

David Sanchez suočava se s optužbama za korupciju zbog navodnog korištenja moći svog brata kako bi dobio javni posao koji je stvoren za njega.

Slučaj je pokrenula interesna grupa Manos Limpias zajedno s drugim desničarskim i krajnje desničarskim organizacijama, uključujući konzervativnu Narodnu stranku i Vox.

Tužioci i advokati odbrane su zatražili oslobađajuću presudu, dok privatni tužioci traže trogodišnju zatvorsku kaznu za Davida Sancheza i bivšeg regionalnog lidera socijalista Miguela Angela Gallarda.

Slučaj dolazi usred rastućeg političkog pritiska na socijalističku vladu Pedra Sancheza zbog nekoliko odvojenih istraga o korupciji.

U srijedu je Španska civilna garda tražila dokumente iz sjedišta vladajuće Socijalističke partije u istrazi o navodnim kampanjama dezinformisanja usmjerenim protiv istražitelja i sudija protiv korupcije.

Prošle sedmice, bivši španski premijer Jose Luis Rodriguez Zapatero, bliski saveznik Pedra Sancheza, formalno je imenovan osumnjičenim u istrazi povezanoj sa državnom pomoći aviokompaniji Plus Ultra od 53 miliona eura (59 miliona dolara) tokom pandemije COVID-19.

Sanchezovoj suprugi, Begoni Gomez, također se suočava i sa odvojenom istragom vezanom za korupciju koju je premijer više puta opisao, kao i slučaj protiv svog brata, kao politički motiviranu.

- Glavna opoziciona stranka također se suočava sa velikim suđenjem za korupciju -

Španska konzervativna Narodna stranka također se suočava sa velikim suđenjem za korupciju povezanim sa takozvanim skandalom Operacija Kuhinja.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Jorge Fernandez Diaz pojavit će se na sudu u četvrtak, optužen za pomaganje u orkestriranju tajne policijske operacije usmjerene na krađu osjetljivih informacija od bivšeg blagajnika Narodne stranke Luisa Barcenasa kako bi ga spriječili da otkrije dokaze koji bi mogli implicirati lidere i ometati istrage o navodnom tajnom računovodstvenom sistemu stranke.

Tužioci za borbu protiv korupcije traže 15-godišnju zatvorsku kaznu i 33-godišnju zabranu obavljanja javne funkcije za Fernandeza Diaza zbog navodnog prikrivanja, zloupotrebe javnih sredstava i prekršaja vezanih za privatnost.

Barcenas je već osuđen na 29 godina zatvora zbog upravljanja ilegalnim računima Narodne stranke.