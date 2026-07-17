Žene u tradicionalnim pollera suknjama izvele skejterske trikove i pokazale da se kulturno naslijeđe može povezati s modernim sportom

Bolivijske “Cholitas Skaters“ spojile tradiciju i adrenalinsku vožnju na ulicama La Paza Žene u tradicionalnim pollera suknjama izvele skejterske trikove i pokazale da se kulturno naslijeđe može povezati s modernim sportom

Bolivijske “Cholitas Skaters“ okupile su se u četvrtak u La Pazu kako bi učestvovale na skejterskom događaju, noseći tradicionalne pollera suknje i spajajući kulturnu baštinu autohtonih žena Bolivije s modernim sportom.

Učesnice, odjevene u prepoznatljivu tradicionalnu odjeću bolivijskih “cholita“ žena, izvodile su skejterske trikove, vozile rampe i demonstrirale svoje vještine pred publikom u glavnom gradu Bolivije.

Događaj je okupio skejtere i posmatrače, a učesnice su tokom dana izvodile različite akrobacije i vožnje, privlačeći pažnju spojem tradicionalnog izgleda i urbane sportske kulture.

Pokret “Cholitas Skaters“ promovira skejtbording, istovremeno nastojeći očuvati tradicionalnu odjeću povezanu s identitetom autohtonih žena Bolivije i predstaviti je novim generacijama kroz drugačiji oblik izražavanja.