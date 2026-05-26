Sigurnosni zvaničnik navodi da su neki incidenti možda bili pokušaji napada na graničnu infrastrukturu.

Bjelorusija: Prošle sedmice zabilježeno više od 100 upada ukrajinskih dronova Sigurnosni zvaničnik navodi da su neki incidenti možda bili pokušaji napada na graničnu infrastrukturu.

Bjelorusija je bilježila gotovo svakodnevne pokušaje prelaska ukrajinskih dronova preko njene granice, a samo tokom protekle sedmice registrovano je 116 takvih incidenata, rekao je u utorak sekretar Vijeća državne sigurnosti Bjelorusije Aleksandar Volfovič, javlja Anadolu.

Govoreći na sastanku Komiteta sekretara Vijeća sigurnosti Organizacije kolektivne sigurnosti u Moskvi 26. maja, Volfovič je rekao da bjeloruski sistemi protivzračne odbrane redovno detektuju borbene dronove koji prelaze iz Ukrajine na bjelorusku teritoriju.

"Svaki dan naši sistemi protivzračne odbrane bilježe redovne prelaske bjelorusko-ukrajinske granice od strane borbenih dronova i njihove padove na našoj teritoriji", rekao je Volfovič.

"U nekim slučajevima, ovo nisu slučajni upadi, već pokušaji napada na elemente granične infrastrukture pod krinkom navodno slučajnih letova."

Prema Volfoviču, bjeloruske snage za brzi odgovor raspoređene su 59 puta tokom protekle sedmice kao odgovor na incidente s dronovima.