Očekuje se da će John Bolton priznati krivično djelo zadržavanja osjetljivih dokumenata nakon racije FBI-a i višemjesečnih pravnih sporova

Bivši Trumpov savjetnik Bolton izjasnit će se krivim za zadržavanje tajnih dokumenata Očekuje se da će John Bolton priznati krivično djelo zadržavanja osjetljivih dokumenata nakon racije FBI-a i višemjesečnih pravnih sporova

Očekuje se da će John Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, priznati krivicu za nepravilno rukovanje povjerljivim dokumentima, objavilo je u četvrtak nekoliko američkih medija, javlja Anadolu.

Bolton namjerava priznati krivicu po jednoj tački optužnice za nezakonito zadržavanje osjetljivih dokumenata nacionalne sigurnosti u okviru sporazuma o priznanju krivice, rekli su izvori upoznati sa situacijom za CNN.

Prema saveznom zakonu, osuda po toj optužbi može rezultirati zatvorskom kaznom do pet godina. Očekivani sporazum o priznanju krivice navodno uključuje novčanu kaznu od više od dva miliona dolara (1,84 miliona eura).

Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon navoda da je Bolton čuvao dnevničke zapise koji sadrže strogo povjerljive informacije u svojoj rezidenciji u Marylandu nakon što je napustio Bijelu kuću 2019. godine, tokom Trumpovog prvog mandata.

Iako su ga tužioci ranije optužili da je dijelio više od 1.000 stranica povjerljivih dnevnih dnevnika aktivnosti s neovlaštenim članovima porodice putem njegove lične e-pošte, te konkretne optužbe navodno nisu uključene u očekivano priznanje krivice.

Mediji su rekli da Ministarstvo pravde nije htjelo da komentariše.

Bolton nije odmah komentarisao izvještaje.

Slučaj se intenzivirao prošlog oktobra nakon što je FBI-jeva racija u Boltonovom domu rezultirala zapljenom digitalnih uređaja i raznih dokumenata.

Dok je bivši savjetnik, sada kritičar Trumpove administracije, ranije tvrdio da su optužbe dio "taktike zastrašivanja" koju administracija koristi protiv političkih protivnika, Ministarstvo pravde je zakazalo saslušanje za 26. juni.

Bolton se u oktobru izjasnio da nije kriv po optužbama da je ilegalno dijelio povjerljive informacije s rođacima i čuvao strogo povjerljive dokumente u svom domu u Marylandu.