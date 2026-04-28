Bivši šef kabineta Keira Starmera kaže da su veze s Epsteinom bile "nož kroz njegovu dušu" dok zastupnici razmatraju istragu o provjeri Petera Mandelsona

Bivši Starmerov savjetnik: Imenovanje Mandelsona za ambasadora u SAD-u bila je ozbiljna greška Bivši šef kabineta Keira Starmera kaže da su veze s Epsteinom bile "nož kroz njegovu dušu" dok zastupnici razmatraju istragu o provjeri Petera Mandelsona

Morgan McSweeney, bivši šef kabineta britanskog premijera Keira Starmera, rekao je zastupnicima da je napravio "ozbiljnu grešku" savjetujući premijeru da imenuje Petera Mandelsona za ambasadora u SAD-u, javlja Anadolu.

Mandelson je imenovan za ambasadora u SAD-u u decembru 2024. godine, ali je smijenjen u septembru 2025. godine nakon što je Downing Street saopćio da su se pojavile nove informacije o obimu njegovog odnosa s osuđenim seksualnim prestupnikom u SAD-u Jeffreyjem Epsteinom.

Dajući iskaz parlamentarnom odboru u utorak, McSweeney je rekao da nije tražio da se provjere "odobre po svaku cijenu".

Opisujući svoj odnos s Mandelsonom, rekao je da je bio "povjerljiva osoba" i ponekad "savjetnik" - ali ne i "mentor".

Dodao je da je otkriće bliskosti Mandelsonovog odnosa s Epsteinom bilo "nož kroz njegovu dušu".

McSweeney je podnio ostavku u februaru, rekavši da je preuzeo "punu odgovornost" za savjetovanje premijera da imenuje Mandelsona 2024. godine.

Ranije je bivši šef Ministarstva vanjskih poslova Philip Barton rekao zastupnicima da je "zabrinut" da bi Mandelsonove veze s Epsteinom "mogle biti problem", ali je rekao da nije konsultovan o imenovanju.

Očekuje se da će zastupnici kasnije glasati o tome treba li se provesti istraga o tome da li je Starmer obmanuo parlament u vezi s provjerom Lorda Mandelsona.

Mandelson, dugo nazivan političkim "spin doktorom" i "Princem tame" zbog svog strateškog utjecaja, završio je svoju višedecenijsku karijeru ostavkama i iz Laburističke stranke i iz Doma lordova.

Otkrića u Epsteinovim dosijeima pokazuju da je Epstein između 2003. i 2004. godine Mandelsonu ili njegovom partneru, Reinaldu Avili da Silvi, uplatio ukupno oko 55.000 funti (74.000 dolara ili 63.270 eura) i pokrio Silvine troškove obrazovanja.

E-mailovi u dosijeima također sugeriraju da je Mandelson dijelio osjetljive informacije britanske vlade s Epsteinom nakon finansijske krize 2008. godine.