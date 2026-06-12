Sud u Seulu proglasio Yoon Suk Yeola krivim za naređivanje upada dronova u Sjevernu Koreju radi pojačavanja tenzija i opravdanja proglašenja vanrednog stanja u decembru 2024.

Bivši predsjednik Južne Koreje osuđen na 30 godina zatvora zbog operacije s dronovima protiv Sjeverne Koreje Sud u Seulu proglasio Yoon Suk Yeola krivim za naređivanje upada dronova u Sjevernu Koreju radi pojačavanja tenzija i opravdanja proglašenja vanrednog stanja u decembru 2024.

Sud u Seulu u petak je osudio bivšeg južnokorejskog predsjednika Yoon Suk Yeola na 30 godina zatvora po optužbama da je naredio infiltraciju dronova u Sjevernu Koreju u pokušaju eskalacije međukorejskih tenzija i stvaranja izgovora za proglašenje vanrednog stanja u decembru 2024., javlja Anadolu.

Prema južnokorejskoj novinskoj agenciji Yonhap, sud je proglasio Yoona krivim za vođenje operacija dronovima kao dio napora da se pojačaju sigurnosne zabrinutosti i opravdaju vanredne mjere u okviru vanrednog stanja.

Tužioci su tvrdili da je Yoon odobrio upade dronova kako bi izazvao odgovor Pjongjanga i ojačao obrazloženje za proglašenje vanrednog stanja usred rastućih političkih previranja kod kuće.

Yoon je u februaru osuđen na doživotni zatvor zbog vođenja pobune tokom svog neuspjelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja, koje je trajalo samo nekoliko sati prije nego što je Nacionalna skupština glasala za njegovo ukidanje.

Suočava se s ukupno osam suđenja u vezi s pokušajem uvođenja vanrednog stanja, navodnom korupcijom njegove supruge i smrću oficira mornarice 2023. godine.