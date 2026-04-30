Bivši njemački predsjednik kaže da svijetu Turska treba više nego Turskoj svijet

Bivši predsjednik Njemačke Christian Wulff izjavio je da svijetu Turska treba više nego Turskoj svijet, ukazujući na rastuću stratešku ulogu Ankare u promjenjivim globalnim okolnostima.

Govoreći na sastanku izvršnog odbora Njemačko-turskog poslovnog vijeća u Muzeju "Rahmi M. Koc" u Istanbulu, Wulff je rekao da Njemačka ostaje najvažniji trgovinski partner Turske, naglašavajući da značajan potencijal saradnje još nije iskorišten.

Kazao je da je cilj sastanka jasno definisati oblasti saradnje i bolje iskoristiti postojeće ekonomske prilike.

Wulff je naveo da vidi samouvjerenu Tursku i naglasio da međusobno povjerenje ostaje ključni stub bilateralnih odnosa.

"Svijetu Turska treba više nego Turskoj svijet", rekao je, dodajući da Njemačka i dalje ima pozitivan imidž u Turskoj, što stvara povoljne uslove za proširenje saradnje.

Osvrćući se na promjene u globalnim lancima snabdijevanja, Wulff je rekao da se rute sve više pomjeraju s Hormuškog moreuza prema mediteranskim lukama, što dovodi do zagušenja i povećava geopolitički i strateški značaj Turske.

Dodao je da relativno niži troškovi rada i geografske prednosti čine Tursku privlačnim partnerom za Njemačku, koja nastoji iskoristiti te uslove.

Wulff je također rekao da se Njemačka suočava s vlastitim nizom unutrašnjih i globalnih izazova.

Ističući razmjere aktuelnih globalnih kriza i sukoba, ocijenio je da je sadašnji period istovremeno i izazov i prilika, naglasivši da je Turska u poziciji da igra veću ulogu na međunarodnoj sceni.