Netanyahu je izgubio ugled u očima snažnog čovjeka u Washingtonu, kazao je Nir Hefetz

Bivši Netanyahuov pomoćnik kaže da je izraelski premijer "izgubio ugled" kod Trumpa Netanyahu je izgubio ugled u očima snažnog čovjeka u Washingtonu, kazao je Nir Hefetz

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izgubio je utjecaj na američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u srijedu bivši savjetnik, navodeći postepeno pogoršanje odnosa između dugogodišnjih saveznika, javlja Anadolu.

Netanyahu je "izgubio ugled u očima snažnog čovjeka u Washingtonu", rekao je Nir Hefetz izraelskoj radio stanici 103 FM.

Trump "neće proliti ni jednu suzu" ako bivši načelnik izraelske vojske i vođa opozicije Gadi Eisenkot postane izraelski premijer u roku od šest mjeseci, dodao je.

Mandat sadašnjeg Knesseta ističe u oktobru, a očekuje se da će izbori biti održani kasnije ove godine.

Ranije u srijedu, Netanyahuova stranka Likud saopćila je da će izraelski premijer biti kandidat na predstojećim izborima.

Izjava je uslijedila nakon što je Trump, u intervjuu za ABC News, postavio pitanja o tome da li Netanyahu namjerava da se kandiduje na sljedećim izborima.

Hefetz je rekao da je prvi put osjetio pogoršanje odnosa između Netanyahua i Trumpa 11. oktobra 2025. godine, kada su američki izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner prisustvovali skupu u Tel Avivu.

"Kada je Witkoff spomenuo Netanyahuovo ime, gomila je zviždala. Pogledao sam Witkoffa i Kushnera i vidio ih kako se smiješe. Nisu bili sretni, ali je bilo jasno da razumiju situaciju", rekao je.

"To je bio pokazatelj da su se Trump i oni oko njega umorili od protoka vremena i Netanyahuovih trikova. Oni su politički saveznici s prijateljstvom koje traje decenijama, tako da konopac između njih nije iznenada pukao, ali sam tada vidio prve znakove kolapsa."

Hefetz je dodao da, iako državni interesi igraju ulogu u odnosima SAD-a i Izraela, "postoji i vrlo jaka lična dimenzija".

Tvrdio je da Trumpov uži krug već neko vrijeme govori američkom predsjedniku da je Netanyahu "veliki problem" i da nanosi štetu.

Istovremeno, Hefetz je naglasio da ne vjeruje da su odnosi između njih dvojice potpuno narušeni, već da prolaze kroz spor proces erozije.

Pitanja o prirodi veza između Netanyahua i Trumpa intenzivirala su se u Izraelu posljednjih dana nakon izvještaja izraelskog lista "Maariv", u kojem se tvrdi da je Trump napao Netanyahua tokom telefonskog poziva ranije ovog mjeseca, navodno ga nazivajući "nezahvalnim gadom" zbog rastućih tenzija u Libanu i optužujući ga za potkopavanje tekućih pregovora s Iranom.

Regija je ostala napeta otkako su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, što je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i drugih zemalja u regiji koje su domaćini američkim resursima.

Privremeni prekid vatre postignut je 8. aprila, ali su pregovori kasnije zastali usred sporova oko njegove provedbe i naknadnih regionalnih događaja.