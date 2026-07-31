Gadi Eisenkot dovodi u pitanje da li je sporazum nametnut Izraelu bez njegovog učešća

Bivši načelnik izraelske vojske: Sporazum o Gazi bez demontaže Hamasa bio bi "potpuni neuspjeh" Gadi Eisenkot dovodi u pitanje da li je sporazum nametnut Izraelu bez njegovog učešća

Bivši načelnik izraelske vojske i opozicioni lider Gadi Eisenkot izjavio je u petak da bi svaki sporazum o Gazi koji ne uključi demontažu vojnih i upravljačkih kapaciteta Hamasa predstavljao „potpuni neuspjeh“ za vladu Izraela.

Eisenkotove izjave dolaze dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, zajedno s Odborom za mir, objavio sporazum o narednoj fazi primirja u Gazi, koji Izrael još nije zvanično potvrdio.

U objavi na društvenoj mreži X, Eisenkot je doveo u pitanje da li je Izrael učestvovao u pregovorima.

„Postoje ozbiljne sumnje da li je Izrael bio partner u ovom sporazumu ili mu je on ponovo nametnut bez njegovog učešća“, naveo je.

Kritikovao je premijera Benjamina Netanyahua jer nije predstavio detalje sporazuma javnosti, ističući da će svaki dogovor biti ocijenjen prema tome da li je ostvario ratne ciljeve Izraela u Gazi.

„Test je da li su vojni i upravljački kapaciteti Hamasa demontirani. Svaki ishod koji to ne postigne je potpuni neuspjeh“, rekao je Eisenkot.

Dodao je da, osim povratka izraelskih talaca, ciljevi rata nisu ostvareni uprkos, kako je naveo, vojnim uspjesima i velikim gubicima.

Netanyahu je više puta isticao da su ciljevi Izraela u ratu oslobađanje svih talaca, uništenje vojnih i upravljačkih kapaciteta Hamasa, uklanjanje prijetnje iz Gaze i uspostavljanje civilne uprave bez učešća Hamasa.

Eisenkot je također ustvrdio da je Hamas, gotovo tri godine nakon napada 7. oktobra 2023., obnovio ljudstvo i vojne kapacitete, približivši se predratnom nivou.

Ranije u petak, Trump je objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih oružanih grupa u Gazi, uz postepeno povlačenje izraelskih snaga, navodeći da su Egipat, Katar i Turska posredovali u, kako je rekao, „historijskom iskoraku“.