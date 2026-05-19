Okružni sud Centralne Koreje u Seulu objavio je presudu protiv Kim Yong-hyuna u slučaju vezanom za vanredno stanje

Bivši ministar odbrane Južne Koreje osuđen na tri godine zatvora zbog ometanja pravde Okružni sud Centralne Koreje u Seulu objavio je presudu protiv Kim Yong-hyuna u slučaju vezanom za vanredno stanje

ISTANBUL (AA) - Bivši ministar odbrane Južne Koreje Kim Yong-hyun osuđen je na tri godine zatvora zbog obmane Predsjedničke sigurnosne službe da mu izda sigurni telefon u vezi s proglašenjem vanrednog stanja od strane bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola, objavili su lokalni mediji u utorak, javlja Anadolu.

Okružni sud u Seulu proglasio je Kima krivim za ometanje službenih dužnosti obmanom, navodeći da je 2. decembra 2024. godine, dan uoči proglašenja vanrednog stanja, doveo vlasti u zabludu, prenosi Yonhap.

Telefon je predat Noh Sang-wonu, bivšem komandantu vojne obavještajne službe i civilnom službeniku uključenom u istražni tim koji je ispitivao navodnu izbornu prevaru.

Sud je saopćio da je telefon kasnije korišten u aktivnostima povezanim sa strukturom za provođenje vanrednog stanja uspostavljenom prema Yoonovom dekretu.

Kim je osuđen i za podsticanje uništavanja dokaza nakon što je naredio pomoćniku da uništi dokumente vezane za period vanrednog stanja nakon ukidanja dekreta od strane Narodne skupštine 5. decembra 2024. godine.

Tužioci su tražili petogodišnju zatvorsku kaznu, ali je sud kao olakšavajuću okolnost pri izricanju niže kazne naveo da Kim nije ranije osuđivan.

Kimov slučaj bio je prva optužnica tima nakon što je pokrenut prošlog juna radi istrage navoda o Yoonovoj kandidaturi za vanredno stanje.

Kim se suočava i sa odvojenim žalbenim postupkom u drugom slučaju u kojem je prethodno osuđen na 30 godina zatvora zbog navoda povezanih s pobunom koja je uključivala pokušaj uvođenja vanrednog stanja.