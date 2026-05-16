Bivši meksički sigurnosni zvaničnik optužen za trgovinu drogom uhapšen u SAD-u

Bivši šef sigurnosti meksičke savezne države Sinaloa Gerardo Merida Sanchez uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama pod optužbama povezanim s trgovinom drogom, potvrdile su meksičke vlasti u petak.

Meksička vlada saopćila je da sarađuje s američkim vlastima nakon što je odbacila optužbe i zahtjeve za izručenje 10 meksičkih zvaničnika optuženih za veze s trgovinom drogom.

"Vlada Meksika, putem Ministarstva vanjskih poslova i Sigurnosnog kabineta, održava institucionalnu komunikaciju s američkim vlastima u okviru mehanizama međunarodne saradnje", navodi se u saopćenju.

Sigurnosni kabinet Meksika potvrdio je da su Meridu Sancheza 11. maja u američkoj saveznoj državi Arizoni uhapsili pripadnici američke službe US Marshals nakon što je ušao na teritoriju SAD-a preko graničnog prijelaza Nogales na sjeverozapadu Meksika.

Merida Sanchez se tereti za uvoz narkotika, posjedovanje automatskog oružja i eksplozivnih naprava, kao i za zavjeru radi posjedovanja takvog oružja.

Nalazi se u pritvoru u Južnom okrugu New Yorka, gdje će vlasti odlučiti hoće li ostati u pritvoru tokom sudskog postupka.

Bivši zvaničnik jedan je od 10 meksičkih državljana za koje SAD traže izručenje, među kojima je i guverner Sinaloe Ruben Rocha Moya.

Merida Sanchez je 15 mjeseci obavljao funkciju šefa sigurnosti pod administracijom Roche Moye prije nego što je podnio ostavku. Rocha Moya se trenutno nalazi na privremenom odsustvu dok meksički tužioci istražuju optužbe povezane s njegovom administracijom i američkim zahtjevom za izručenje koji nosi njegovo ime.

Bivši vojni zvaničnik imenovan je za sekretara sigurnosti u septembru 2023. godine, a ostavku je podnio u decembru 2024. usljed eskalacije nasilja izazvanog sukobima između frakcija kartela Sinaloa.