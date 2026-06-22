Sud u Seulu proglasio je Parka Sung-jaea krivim za ključnu ulogu u pobuni i zloupotrebu položaja nakon neuspjelog pokušaja uvođenja vojnog stanja 2024. godine

Bivši južnokorejski ministar pravde osuđen na 25 godina zatvora zbog uloge u pokušaju uvođenja vojnog stanja Sud u Seulu proglasio je Parka Sung-jaea krivim za ključnu ulogu u pobuni i zloupotrebu položaja nakon neuspjelog pokušaja uvođenja vojnog stanja 2024. godine

Sud u Južnoj Koreji u ponedjeljak je osudio bivšeg ministra pravde Park Sung-jaea na 25 godina zatvora zbog njegove umiješanosti u pokušaj uvođenja vojnog stanja bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola 2024. godine, javili su lokalni mediji.

Centralni okružni sud u Seulu izrekao je presudu nakon što je tim specijalne tužiteljice Cho Eun-suk podigao optužnicu protiv Parka, uključujući optužbe da je imao ključnu ulogu u pobuni i da je zloupotrijebio svoj položaj nakon Yoonovog proglašenja vojnog stanja u decembru 2024. godine, prenijela je novinska agencija Yonhap.

Yoon je u februaru osuđen na doživotni zatvor zbog vođenja pobune kroz svoj neuspjeli pokušaj uvođenja vojnog stanja, koje je trajalo svega nekoliko sati prije nego što je Nacionalna skupština izglasala njegovo ukidanje.

Protiv njega se vodi ukupno osam sudskih postupaka povezanih s pokušajem uvođenja vojnog stanja, navodnom korupcijom njegove supruge i smrću jednog marinskog oficira 2023. godine.

Yoon je zvanično smijenjen s dužnosti u aprilu 2025. godine nakon što je Ustavni sud jednoglasno potvrdio njegov opoziv zbog proglašenja vojnog stanja u decembru 2024. godine, što je dovelo do raspisivanja prijevremenih predsjedničkih izbora.