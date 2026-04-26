Bivši izraelski premijeri Bennett i Lapid najavili savez na predstojećim izborima u Izraelu Ovaj potez ujedinjuje 'reformski blok', okončava unutrašnje sukobe, objavio je ured Naftalija Bennetta

Bivši izraelski premijeri, Naftali Bennett i Yair Lapid, spremaju se najaviti zajedničku izbornu kandidaturu na predstojećim izborima u Izraelu, javlja Anadolu.

"Bivši premijer Naftali Bennett i bivši premijer Yair Lapid najavit će prvi korak u procesu ozdravljenja države Izrael: spajanje stranke Jesh Atid i stranke Bennett 2026 u jedinstvenu stranku koju predvodi bivši premijer Naftali Bennett", saopćio je ured Bennetta u nedjelju.

"Ovaj potez ujedinjuje 'reformski blok', okončava unutrašnje sukobe i omogućava da se svi napori ulože u odlučujuću pobjedu na predstojećim izborima i da se Izrael vodi ka potrebnim reformama", dodaje se.

Ova objava signalizira novu fazu koordinacije unutar izraelske opozicije, dok stranke nastoje konsolidovati podršku i predstaviti jedinstveni front protiv vlade koju predvodi premijer Benjamin Netanyahu.

Izraelski izbori trebali bi se održati u oktobru.