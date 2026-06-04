Premijer i banda nasilnika koji s njim upravljaju zemljom pokušat će ukrasti izbore, kaže Ehud Olmert

Bivši izraelski premijer upozorava da bi Netanyahu mogao pokušati „pokrasti“ sljedeće izbore Premijer i banda nasilnika koji s njim upravljaju zemljom pokušat će ukrasti izbore, kaže Ehud Olmert

Bivši izraelski premijer Ehud Olmert upozorio je u četvrtak da bi premijer Benjamin Netanyahu i njegovi saveznici mogli pokušati manipulisati sljedećim opštim izborima, optužujući ih za korištenje zastrašivanja i prisile tokom glasanja u Knessetu na kojem je izabran novi državni kontrolor, javlja Anadolu.

Njegovo upozorenje uslijedilo je dan nakon što je Knesset izabrao Michaela Rabella, advokata porodice Netanyahu, za novog državnog kontrolora Izraela.

Rabello, kojeg je podržala vladajuća koalicija, tijesno je pobijedio penzionisanog sudiju Vrhovnog suda Yosefa Elrona, kojeg je podržala opozicija, usred upozorenja o potencijalnom sukobu interesa.

Opozicija je tvrdila da je glasanje bilo praćeno nepravilnostima, uključujući upozorenja zakonodavcima da ne podrže opozicionog kandidata.

„Ono što se jučer dogodilo je uvod u ono što će se desiti na sljedećim izborima za Knesset“, rekao je Olmert za izraelski radio 103FM.

Mandat trenutnog saziva Knesseta ističe u oktobru, iako su predloženi zakoni o raspuštanju parlamenta i potencijalnom pomijeranju izbora.

„Oni pokušavaju namjestiti izbore i ukrasti ih“, rekao je Olmert. „Pokušat će na biračkim mjestima uraditi ono što su jučer uradili na glasačkom mjestu u Knessetu, pred televizijskim kamerama i cijelim svijetom.

„Koristili su mehanizme ucjene i prijetnji kršeći zakon. Ovu kriminalnu bandu predvode premijer i njegovi pomoćnici“, kazao je Olmert.

„Izdajem upozorenje“, nastavio je. „Premijer i banda nasilnika koji s njim upravljaju zemljom pokušat će ukrasti izbore.

„Oni vjeruju da mogu spriječiti birače da izađu na birališta i uticati na rezultate“, rekao je.

„Ono što se jučer dogodilo uključivalo je ucjenu kroz prijetnje, krađu glasova i korištenje metoda organizovanog kriminala kako bi se izabrao kandidat kojeg je premijer želio.“

– Bez strateške koristi -

Osvrćući se na Liban, Olmert je rekao da postoji okvir koji bi na kraju mogao dovesti do mirovnih pregovora između Izraela i Libana.

„Postoje neka manja teritorijalna pitanja koja se nesumnjivo mogu riješiti“, rekao je.

Rano u četvrtak, u zajedničkom libansko-američko-izraelskom saopštenju objavljeno je da su se Bejrut i Tel Aviv tokom razgovora u Washingtonu dogovorili da primijene prekid vatre zasnovan na potpunom obustavljanju vatre od strane Hezbollaha i povlačenju svih članova Hezbollaha iz područja južno od rijeke Litani.

Predsjednik Libana Joseph Aoun izjavio je da će SAD odrediti vrijeme i mehanizam za primjenu prekida vatre, koji bi mogao početi u roku od 24 sata od dobijanja odobrenja.

„Naš problem je što mi (Izraelci) imamo vladu koja želi rat u Libanu, vladu koja želi tamo ostati“, rekao je Olmert.

„To je vlada pod pritiskom grupe luđaka koji vjeruju da su južni Liban, istočna Sirija, Gaza, a možda i Jemen u budućnosti, sve zemlje koje im je Bog dao.“

On je argumentovao da bi dio bilo kakvog sporazuma s Libanom trebao uključivati koordinisanu saradnju između Izraela i libanske vlade na razoružavanju Hezbollaha.

Libanska vlada već provodi plan da svo oružje stavi pod kontrolu države, uključujući i naoružanje Hezbollaha, ali ova grupa insistira na tome da je ona pokret otpora protiv izraelske okupacije i odbacuje razoružavanje.

Generalni sekretar Hezbollaha Naim Qassem opisao je direktne pregovore s Izraelom kao „apsurdne, ponižavajuće i sramotne“, rekavši da bi bilo kakav ishod bio „potpuno neprihvatljiv“ za široke slojeve libanskog društva.

Olmert je također rekao da ukoliko američki predsjednik Donald Trump postigne sporazum s Iranom o okončanju rata između Washingtona i Teherana, to bi moglo stvoriti okvir za saradnju po pitanju Hezbollahovog oružja.

„Naše kopnene operacije u južnom Libanu se nastavljaju bez praktične vrijednosti“, rekao je on. „Izrael nije trebao ući tamo. Naše kopneno prisustvo nije donijelo nikakvu stratešku korist.“

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka drži već decenijama, a druga je zauzeo tokom sukoba 2023–2024. Tokom trenutne ofanzive, izraelske snage su napredovale više od 10 kilometara unutar libanske teritorije, što predstavlja njihov najdublji upad od 2000. godine.