Ehud Barak upozorio da bi Benjamin Netanyahu mogao pokušati poremetiti predstojeće izbore kroz vojnu eskalaciju

Bivši izraelski premijer pozvao na smjenu Netanyahua "štapovima i kamenjem" ako se izbori sabotiraju Ehud Barak upozorio da bi Benjamin Netanyahu mogao pokušati poremetiti predstojeće izbore kroz vojnu eskalaciju

Bivši izraelski premijer Ehud Barak u nedjelju je pozvao na smjenu premijera Benjamina Netanyahua "štapovima i kamenjem" ako pokuša potkopati predstojeće opće izbore.

Barak, koji je bio premijer Izraela od 1999. do 2001. godine, dao je ove izjave u intervjuu za izraelski javni servis KAN.

"Bojim se da bi Netanyahu mogao pokušati sabotirati izbore, i to može učiniti vrlo lako", rekao je Barak.

"Ako to pokuša, nećemo imati izbora nego da ga uklonimo štapovima i kamenjem", rekao je.

Netanyahu vodi trenutnu vladu od kraja decembra 2022. godine. Njegova koalicija se široko opisuje kao najdesničarska od osnivanja Izraela na palestinskim teritorijama 1948. godine.

Trenutni mandat Kneseta ističe u oktobru 2026. godine, a izbori se očekuju u septembru ili oktobru.

Barak je naveo da bi Netanyahu mogao sabotirati izbore pokretanjem operacija u Libanu koje bi izazvale odmazdu Hezbollaha i Irana.

"Netanyahu želi beskonačan rat jer razumije da bi njegov kraj ubrzao njegovo suđenje", rekao je Barak.

"Kao što je opstruirao neke sporazume o razmjeni zarobljenika s Hamasom, također je blokirao mogućnost napretka u Libanu", dodao je.

Netanyahu se trenutno u Izraelu suočava sa suđenjem po optužbama za korupciju, a Međunarodni krivični sud (ICC) od 2024. godine potražuje ga zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

Barak je također kritikovao nacrt sporazuma između SAD i Irana.

"U jednoj riječi loš. U dvije riječi veoma loš", rekao je.

Upozorio je da Izrael plaća cijenu Netanyahuove arogancije i nedostatka vizije, dodajući da je dogovor koji se razmatra nije sporazum, nego memorandum o razumijevanju koji ne rješava ni pitanje projektila ni iranskih regionalnih saveznika.

Barak je ocijenio da nijedan od ciljeva rata protiv Irana nije postignut.

Izjave su izazvale trenutne kritike Netanyahuovih saveznika.

Boaz Bismuth, poslanik Likuda i predsjednik Odbora Kneseta za vanjske poslove i odbranu, pozvao je na krivičnu istragu protiv Baraka zbog, kako je naveo, legitimiziranja nasilja protiv premijera.

"Treba ga poslati psihijatru, a ako se utvrdi da je mentalno zdrav, treba odmah pokrenuti krivičnu istragu protiv njega", rekao je Bismuth u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da će sporazum s Iranom koji bi otvorio Hormuški tjesnac biti potpisan u nedjelju, Teheran je osporio taj vremenski okvir i navodi da bi potpisivanje moglo biti u narednim danima.

Od prekida vatre 8. aprila, posredovanog od strane Pakistana, nastavljeni su napori usmjereni na okončanje rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara.