Avigdor Liberman oštro kritikovao vladu Benjamina Netanyahua, optuživši je da zbog očuvanja koalicije ugrožava sigurnost države

Bivši izraelski ministar odbrane tvrdi da će vojska za deset dana ostati bez municije Avigdor Liberman oštro kritikovao vladu Benjamina Netanyahua, optuživši je da zbog očuvanja koalicije ugrožava sigurnost države

Bivši izraelski ministar odbrane i lider stranke Yisrael Beiteinu Avigdor Liberman izjavio je da će izraelska vojska za deset dana ostati bez municije, istovremeno uputivši oštre kritike premijeru Benjaminu Netanyahuu i njegovoj vladi.

Govoreći za izraelsku državnu televiziju KAN, Liberman je kritikovao i stav vlade o obaveznom služenju vojnog roka za ultraortodoksne (haredi) Jevreje.

Optužio je Netanyahuovu vladu da je, kako bi sačuvala vladajuću koaliciju, spremna ugroziti interese države.

"Za deset dana izraelska vojska više neće imati municije", rekao je Liberman.

Komentirajući prijedlog zakona kojim bi haredi Jevreji bili izuzeti od obaveznog vojnog roka, Liberman je ocijenio da se njime praktično legalizira izbjegavanje vojne službe.

Također je ustvrdio da je Hamas učvrstio svoju kontrolu u Pojasu Gaze i da je ponovo počeo proizvoditi rakete.

Portparol Hamasa Hazem Qassem ranije je odbacio tvrdnje da ta grupa ubrzano obnavlja svoje vojne kapacitete, navodeći da Izrael takvim izjavama vodi propagandu s ciljem opravdavanja nastavka napada na Pojas Gaze.