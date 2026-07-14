Kategorički odbacujemo sve potpuno neistinite optužbe koje plasira The New York Times, saopćio je njegov ured

Bivši iranski predsjednik Ahmadinedžad negira navode o kontaktima s Mossadom Kategorički odbacujemo sve potpuno neistinite optužbe koje plasira The New York Times, saopćio je njegov ured

Bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad u utorak je odbacio izvještaj lista The New York Times u kojem se navodi da je izraelska obavještajna agencija Mossad pokušala da ga vrbuje i da se nalazi u kućnom pritvoru, ocijenivši te tvrdnje kao „potpuno neistinite“.

U saopćenju, ured Ahmadinedžada optužio je taj list za objavljivanje izmišljenih izvještaja s ciljem obmanjivanja javnosti i podsticanja unutrašnjih podjela u Iranu.

Ured je također negirao da se Ahmadinedžad nalazi u kućnom pritvoru, navodeći da je ta tvrdnja izmišljena kako bi podržala, kako su ocijenili, „apsurdne“ navode lista.

„Kategorički odbacujemo sve potpuno neistinite optužbe koje plasira The New York Times“, navodi se u saopćenju.

The New York Times je u ponedjeljak objavio da je Mossad posljednjih godina pokušavao uvjeriti Ahmadinedžada da sarađuje s Izraelom i da ga je smatrao potencijalnim kandidatom za vođenje Irana. U izvještaju se također tvrdi da se bivši predsjednik nalazi u kućnom pritvoru.