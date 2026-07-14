Kao razlog hapšenja navodi se sumnja u nezakonito pribavljanje dozvole za kamp u Tisnom

Bivši fudbalski reprezentativac Hrvatske Dario Šimić uhapšen u antikorupcijskoj akciji Kao razlog hapšenja navodi se sumnja u nezakonito pribavljanje dozvole za kamp u Tisnom

Bivši hrvatski fudbalski reprezentativac Dario Šimić uhapšen je u utorak u antikorupcijskoj akciji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Uskok) i policije, javljaju lokalni mediji.

Kao razlog hapšenja navodi se sumnja u nezakonito pribavljanje dozvole za kamp u Tisnom. Uskok i policija još se nisu zvanično oglasili o ovom slučaju.

Osim Šimića, koji je uhapšen u jutarnjim satima u Zagrebu, privedena je i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za privredu i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, prenosi HINAç

U julu 2025. godine Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Livljanić zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove. Optužnicom su tada bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika.

Pored Livljanić i zagrebačkog poduzetnika Pripuza, optužnicom su bili obuhvaćeni i Dario Filipi, vlasnik još jednog ilegalnog kampa na Murteru, Eduard Maržić, nekadašnji predsjednik Hrvatske udruge kampova, koji je i ranije bio osumnjičen za nezakonito izvlačenje novca, te Boris Kulušić, lokalni ugostitelj koji se također bavio kampovima.